PSG, Losc: Les joueurs de Ligue 1 les plus chers selon le CIES

Kylian Mbappé est, selon le CIES, le troisième joueur le plus cher de la planète football et par ricochet, le premier en Ligue 1.

Le Centre International d’étude du sport (CIES) a dévoilé sa liste des 100 joueurs de football à travers le monde disposant de la valeur transfert la plus élevée, selon leur modèle statistique, qui se base notamment sur les performances du joueur, son âge, et la durée de son contrat. Dans ce classement, se glissent sept joueurs de Ligue 1, évoluant au PSG et au Losc.

Le PSG largement dominant en France, le Losc seul autre représentant français

Avec sept joueurs dans le classement des 100 joueurs de football ayant la valeur marchande la plus élevée, la Ligue 1 est dernier des cinq grands championnats. Derrière la Série A (9), la Bundesliga (17), la Liga (18) et la Premier League (44). Les cinq autres joueurs qui complètent ce top 100 évoluent en dehors de ces championnats. Si la Ligue 1 est la moins bien classée parmi les championnats majeurs, le PSG reste, sans surprise, le club dominant en France. Six des sept joueurs du championnat national présents dans ce classement, évoluent au sein du club de la capitale. Le septième joueur est au Losc.

Kylian Mbappé, troisième du classement

Parmi les 100 footballeurs disposant d’une valeur marchande conséquente, Kylian Mbappé se classe à la troisième position. Le CIES estime l’international français du PSG, sous contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’en 2024 (plus une année en option), à 190,7 millions d’euros. Il est devancé de Phil Foden, sous contrat avec Manchester City jusqu’en 2027, évalué à 200,5 millions d’euros et du milieu de terrain, Jude Bellingham, lié jusqu’en 2025 avec le Borussia Dortmund, valorisé à hauteur de 208,2 millions d’euros.

L’absence de Lionel Messi

Parmi les six joueurs du PSG figurant dans ce classement, Lionel Messi est le grand absent. Malgré un bon début de saison avec le club de la capitale, et la victoire de la Coupe du monde avec l’Argentine, le numéro 10 de l’Albiceleste ne figure pas parmi les 100 joueurs répertoriés par le CIES. La durée du contrat de la Pulga, en négociations avec les dirigeants parisiens, mais actuellement lié jusqu’en 2023 et son âge (35 ans) n’ont pas joué en sa faveur.

Jonathan David ferme le classement

Seul joueur du championnat de France hors PSG, Jonathan David ferme la marche, classé centième par le Centre international d’étude du sport. L’attaquant du Losc est valorisé, par le site spécialisé, à 49,4 millions d’euros.

Les joueurs de Ligue 1 les plus chers selon le CIES

1. Kylian Mbappé (PSG) = 190,7 M€

2. Gianluigi Donnarumma (PSG) = 75,7 M€

3. Achraf Hakimi (PSG) = 71 M €

4. Nuno Mendes (PSG) = 63,7 M€

5. Vitinha (PSG) = 55 M€

6. Neymar (PSG) = 52,6 M€

7. Jonathan David (Losc) = 49,4 M€