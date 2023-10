Les sponsors de Newcastle et ce qu’ils rapportent

Un secteur en pleine mutation que celui du sponsoring à Newcastle.

Alors que se joue ce mercredi un « Golfico », entre Newcastle, propriété du PIF (Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite) et le Paris SG, qui appartient à QSI (Qatar Sports Investments), les deux équipes ont des modèles proches, notamment pour ce qui concerne les accords commerciaux les plus premium, qui sont une source de revenus majeures pour l’équilibre des comptes, entre recettes et dépenses tel que l’exige l’UEFA.

Ainsi, comme le PSG a de nombreux commanditaires originaires du Qatar dont les plus visibles sur le maillot, Newcastle est dans une même logique stratégique.

Les sponsors majeurs de Newcastle

C’est notamment le cas avec Sela, basée à Djeddah, en Arabie saoudite. Sela est une entreprise de gestion d’événements et de divertissements qui a signé au début de cet exercice, un accord pluriannuel pour devenir le sponsor officiel du maillot de NUFC en juin 2023, remplaçant ainsi Fun88. Il rapporte l’équivalent de 29 millions d’euros annuels aux Magpies.

La marque britannique de vêtements de sport Castore, originaire de Liverpool, est devenue le fournisseur officiel des tenues de Newcastle United en juillet 2021, succédant à Puma. Ce contrat, d’une valeur de 5 millions de livres sterling par an (5,8 M€), couvre la conception des tenues de match et de l’entraînement, ainsi que les opérations de commerce électronique du club. a compter de la saison prochaine, Adidas prendra la suite dans le cadre d’un accord plus lucratif pour le club.

Sur la manche des maillots est plaqué le logo de Noon.com. Basée à Dubaï, Noon.com est une place de marché numérique dédiée aux entreprises locales au Moyen-Orient. Noon.com a été annoncé comme le sponsor officiel du maillot de NUFC pour la saison 2022-23 en juin 2022, et ils ont récemment prolongé leur partenariat pour la saison 2023-24, rendant les maillots officiels de Newcastle United disponibles sur leur plateforme, avec des options de personnalisation.

Le reste des partenaires commerciaux des Magpies

Sportsbet.io : Cette plateforme de paris sportifs en ligne basée sur la cryptomonnaie a été annoncée comme le partenaire officiel des paris du club en août 2023, dans le cadre d’un accord pluriannuel. Autre bookmaker que la société chinoise de paris sportifs Fun88, qui a été le sponsor principal du maillot du club de la saison 2017-18 à la saison 2022-23. Après avoir perdu la place de sponsor principal, Fun88 est redevenue le partenaire de paris asiatique officiel du club en juin 2023.

La brasserie Carling a signé un accord initial de quatre ans avec Newcastle United en juin 2007 en tant que partenaire officiel de la bière. Seize ans plus tard, cet accord est toujours en vigueur, permettant à Carling de détenir les droits de versement de bière à St James’ Park, le stade de l’équipe masculine senior de Newcastle United. Autre sponsors boissons : Monster Energy. La marque américaine de boissons énergétiques est devenue le partenaire officiel en énergie du club en novembre 2022. Cet accord prévoit une présence numérique de Monster Energy à St. James’ Park.

L’entreprise de construction britannique Straightline, basée à Newcastle upon Tyne est devenue le sponsor officiel du maillot de l’équipe senior féminine de Newcastle United pour la saison 2022-23. En juillet 2023, un nouvel accord a été conclu pour que Straightline devienne le sponsor arrière du short de l’équipe féminine pour la saison 2023-24. Enfin, la marque britannique d’iGaming et de paris sportifs en ligne BetMGM, qui fait partie de MGM Resorts International, est devenue un partenaire officiel du club en septembre 2023 dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Dopés par l’arrivée d’un nouvel actionnaire, les bénéfices commerciaux ont augmenté à plus de 200 millions d’euros (212 millions d’euros) au bilan de la saison 2022. Ils pesaient alors 15% du chiffre d’affaires opérationnels, mais ce ratio va augmenter progresssivement au fur et à mesure des nouveaux accords signés ; les 212 M€ ne prenant notamment pas en compte le nouveau lucratif contrat paraphé avec Sela.