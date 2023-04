PSG: Les Parisiens qui valent plus cher sur le mercato qu’au début de saison

Un peu moins du quart du collectif du PSG s’est valorisé au cours de la saison 2022-2023.

Premier de Ligue 1, le PSG devrait, sauf baisse de régime, remporter le championnat de France, le onzième de son histoire. Cette saison 2022-2023 a été compliquée pour le club de la capitale, avec une élimination dès les huitièmes de finale en Ligue des Champions. L’après Coupe du Monde a été difficile à gérer, après une première partie d’exercice satisfaisante. Malgré cette irrégularité, plusieurs joueurs parisiens valent plus chers sur le mercato qu’au début de saison, selon les chiffres de Transfermarkt.

Warren Zaïre Emery, joueur du PSG dont la valeur marchande a le plus augmenté

Vingt-six joueurs composent l’effectif du Paris Saint Germain. Sept d’entre ont vu leur valeur marchande sur le mercato augmenter par rapport au début de saison. Les joueurs formés au club ont tiré leur épingle du jeu, notamment Warren Zaïre Emery. Le milieu de terrain, âgé de 17 ans, réalise un bel exercice 2022-2023. Il est le Parisien qui a connu la plus grosse progression. Sa valorisation sur le marché des transferts a augmenté de 260%, passant ainsi d’une valeur marchande de 5 millions d’euros, à 18 millions d’euros, au moment où l’on écrit ces lignes.

Kylian Mbappé est le joueur le plus cher de l’effectif du PSG

Après sa prolongation de contrat en mai dernier, Kylian Mbappé est devenu le joueur le mieux payé des Rouge et Bleu, avec le plus gros contrat de l’histoire du sport. L’attaquant français est aussi devenu la figure de proue du PSG, devant Neymar Jr et Lionel Messi. Meilleur buteur du championnat, sa saison est mitigée, mais est marquée par une Coupe du Monde exceptionnelle, où il a inscrit huit buts, dont trois en finale face à l’Argentine. Ce Mondial lui a permis d’augmenter sa valorisation. Au début de saison, celle-ci était de 160 millions d’euros. Elle est désormais estimée par le site spécialisé à 180 millions d’euros, soit une progression de 12,5%. Le numéro 7 du club de la capitale est le joueur le plus cher sur le mercato de l’effectif parisien.

Les Parisiens qui valent plus chers qu’au début de saison

1. Warren Zaïre Emery = +260% à 18 M€

2. El Chadaille Bitshiabu = +250% à 7 M€

3. Ismaël Gharbi = +233,33% à 5 M€

4. Nuno Mendes = +62,5% à 65 M€

5. Vitinha = +40% à 42 M€

6. Kylian Mbappé = +12,5% à 180 M€

7. Achraf Hakimi = +7,69% à 70 M€