PSG: Les meilleurs mèmes et détournements de la soirée du PSG en C1

L’élimination du PSG à Munich a donné matière à créer, aux plus inspirés du web.

Une fois de plus, le PSG est éliminé dès le stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avec un retard d’un but, en raison de leur défaite 0-1 à l’aller, les Parisiens n’ont jamais été en position de se qualifier et ont été battus 2-0, à l’Allianz Arena, face à un Bayern Munich qui n’a pas dû trop s’employer pour éliminer Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Cette nouvelle déconvenue en C1 an amuse certains, sur Twitter.

Ça c’est une journée au boulot ❤️ https://t.co/7XaI0FSUAQ — Mathieu Faure (@matfaure) March 8, 2023

Le PSG éliminé en C1, Twitter trolle Mbappé

C’est un moment désormais attendu par beaucoup de supporteurs sur Twitter. Le début du mois de mars, qui correspond au match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, rime souvent avec élimination pour le PSG. Les internautes ont notamment mis en avant l’incapacité de Kylian Mbappé à se défaire du marquage de Dayot Upamecano. Le champion du monde français voit sa phrase « Ça c’est une journée au boulot », scandée après la victoire face à l’OM, reprise et détournée.

Le PSG a chaque année en LDC XPTDRRRRR #BAYPSG pic.twitter.com/kEOeQQZ9L1 — 𝐌𝐚𝐫𝐭𝐢𝐚𝐥𝐢𝐧𝐡𝐨🇵🇹 (@LouufaS) March 8, 2023

Après l’élimination du PSG, les supporters connaissent désormais la chanson

Et si le PSG était tout simplement un club inspiré de Phil Connors, le personnage qu’interprète Bill Murray, dans le film Un jour sans fin, où l’acteur américain y joue un présentateur météo, qui ne cesse de revivre la même journée. Avec le Paris Saint Germain, les supporters connaissent la même saison, année après année. Ils sont enfermés dans un cycle infernal qui consiste à virer son entraîneur, réaliser un gros mercato et un bon début de saison, pour au final échouer en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, et revivre la même crise.

Upamecano quand il croisait Mbappe proche de la surface:#BAYPSG pic.twitter.com/D936JhLZl9 — ilkan (@ilkan_ou) March 8, 2023

Les fans de l’OM savourent la déconvenue du PSG

Si l’élimination du PSG fait le malheur de ses supporteurs, c’est tout le contraire chez les fans de l’OM. L’Olympique de Marseille restera, pour encore au moins une saison, le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions. Les Olympiens s’en réjouissent avec notamment une illustration montrant Mbappé et Hakimi les mains vers le sol présentant la C1, qui est absente de l’image.

Depuis le temps qu’il attendait ça, le PSG présente enfin son trophée de la LDC. #BAYPSG #TeamOM pic.twitter.com/NGtW3odFCy — Infos OM (@InfosOM_) March 8, 2023

Daniel Riolo, plébiscité par Twitter après le mauvais match de Verratti

Responsable sur le premier but encaissé du PSG, Marco Verratti n’a pas réalisé un grand match ce mercredi soir. Et comme à chaque contre performance de l’international italien, les internautes ont patiemment attendu la réaction du journaliste de RMC, Daniel Riolo. Et ils n’ont pas été déçus.

Les supporters du PSG au réveil après leur 673e élimination en 8e de Ligue des Champions. #BAYPSG pic.twitter.com/tFAC2imfKO — TREIZE by OM 💙🤍 (@Actu2OM) March 9, 2023

Les meilleurs mèmes après la soirée du PSG en C1

« L’argentine a créé un monstre » Le monstre « Mbappé » face au Bayern #BAYPSG pic.twitter.com/VfB1ySPi0K — 𝗥𝗮𝗽𝗵𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝗮  (@Raphigrana) March 8, 2023