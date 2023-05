PSG: Les favoris des bookmakers pour recruter Verratti

Marco Verratti pourrait quitter le PSG. Mais pour aller où ?

Arrivé au PSG à l’été 2012, Marco Verratti est devenu au fil des années l’une des figures du club de la capitale. Longtemps considéré commé étant l’un des chouchous du Parc des Princes, le milieu de terrain, qui a prolongé son contrat en décembre dernier et lié avec les Rouge et Bleu jusqu’en 2026, souhaiterait plier bagages. Pour la première fois, la porte est ouverte, puisque les dirigeants parisiens ne sont pas contre l’idée de voir l’international italien quitter Paris. Forcément, les bookmakers britanniques y vont de leurs pronostics et voient déjà quelques favoris.

Deux favoris pour recruter le milieu de terrain du PSG Marco Verratti selon les bookmakers

En cas de départ du Paris Saint Germain, la piste la plus probable semble un retour en Italie. D’après les bookmakers, la Juventus semble être le club le mieux placé pour accueillir Marco Verratti lors du prochain mercato estival. La Vieille Dame, qui est intéressée depuis plusieurs années par le milieu de terrain, est cotée à 4. Avant son arrivée au Paris Saint Germain, Verratti était tout proche de s’engager avec l’actuel troisième de Serie A, club dont il a été fan durant sa jeunesse. Les Turinois sont talonnés de près par l’Inter… Miami. La franchise américaine de Major League Soccer, dont le propriétaire n’est autre que David Beckham, ancien coéquipier de Verratti, est cotée à 5.

Manchester City, principal outsider pour recruter Marco Verratti

Derrière les deux grands favoris que sont la Juventus et l’Inter Miami, se trouvent quelques outsiders. Toujours d’après les bookmakers, Verratti pourrait aussi rejoindre Manchester City, qui est coté à 12. En septembre 2021, interrogé en conférence de presse sur le milieu de terrain du PSG, Pep Guardiola avait encensé le « Petit Hibou », vantant les mérites d’un « joueur exceptionnel, extraordinaire ». « Je suis amoureux », avait-il ajouté. Avec Marco Verratti, les clubs de Série A ne sont jamais bien loin, puisque pour les traders, l’AC Milan et l’Inter Milan, qui s’affrontent en demi-finales de la Ligue des Champions, pourraient se disputer le numéro 6 du Paris Saint Germain lors du prochain mercato. Les deux clubs sont respectivement cotés à 14, tout comme Manchester United.

Les favoris des bookmakers pour recruter Marco Verratti

Juventus = cote à 4

Inter Miami = 5

Manchester City = 12

AC Milan = 14

Inter Milan = 14

Manchester United =14

Chelsea = 16

Arsenal = 20