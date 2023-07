PSG: Les 10 recrues les plus chères au CV de Luis Enrique

Luis Enrique va diriger le PSG pour les deux prochaines saisons.

Actualité très chargée ce mercredi 5 juillet pour le Paris Saint-Germain. Au jour d’inaugurer le nouveau centre d’entraînement et de performance du club, Christophe Galtier a été officiellement débarqué en milieu de journée avant que son successeur sur le banc de l’équipe première, Luis Enrique, ne soit intronisé. Le technicien espagnol de 53 ans a paraphé un contrat de deux ans, avec le club champion de France.

Luis Enrique a signé pour deux saisons avec le PSG

Il aura pour l’un de ses principales missions de hisser son équipe, au moins dans le dernier carré mais plus vraisemblablement au sommet de la Ligue des champions après laquelle le PSG court sous l’ère QSI. Il aura, pour ce faire, d’importants moyens financiers, au moins aussi élevés que lors de sa période d’entraîneur du FC Barcelone, de 2014 à 2017. C’est avec le club blaugrana qu’il a gagné ses premiers titres, dont un triplé (Liga, Coupe d’Espagne, Ligue des champions), en 2015 et là qu’également, il a bénéficié des plus gros moyens possibles sur le marché des transferts.

Samuel Umtiti, dans la moyenne de son top 10 personnel

Neuf des dix recrues les plus chères à son CV personnel, sont de son passage en Catalogne. La dixième l’a été du temps de sa (courte) période avec l’AS Rome, de 2011 à 2012. Cumulé, le top 10 de Luis Enrique vaut 233,5 millions d’euros en indemnités de transferts, hors de possibles bonus selon les opérations. Cela vaut une moyenne à plus de 23 millions d’euros, proche du transfert de Samuel Umtiti, depuis l’Olympique Lyonnais en 2016. Il a aussi dirigé Jérémy Mathieu et Lucas digne, alors venu du Paris SG, pour deux autres joueurs français du classement ci-dessous.

Les 10 recrues les plus chères au CV de Luis Enrique

10. Lucas Digne, du PSG au FC Barcelone (2016) = 16,5 M€

9. Aleix Vidal, du FC Séville au FC Barcelone (2015) = 17 M€

8. Erik Lamela, de River Plate à l’AS rome (2011) = 17 M€

7. Ivan Rakitic, du FC Séville au FC Barcelone (2014) = 18 M€

6. Thomas Vermaelen, d’Arsenal au FC Barcelone (2014) = 19 M€

5. Jérémy Mathieu, du FC Valence au FC Barcelone (2014) = 20 M€

4. Samuel Umtiti, de l’OL au FC Barcelone (2016) = 25 M€

3. Paco Alcácer, du FC Valence au FC Barcelone (2016) = 30 M€

2. Arda Turan, de l’Atlético Madrid au FC Barcelone (2015) = 34 M€

1. André Gomes, du FC Valence au FC Barcelone (2016) = 37 M€