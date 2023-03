PSG: Le PSG signe avec un Pachinko

Le groupe japonais AMUSE, spécialiste du Pachinko.

Soucieux de son image à l’international, le PSG multiplie les partenariats régionaux avec les marques étrangères. Le club parisien a annoncé, via un communiqué, l’accord de partenariat noué avec AMUSE, une enseigne japonaise de Pachinko, qui est l’un des jeux d’argent les plus populaires au Japon. Les deux entités ont signé un contrat qui les lie pour les deux prochaines années, soit jusqu’en 2025.

Le PSG signe avec un sponsor au Japon

Depuis 2011, les dirigeants parisiens ont fait du club de la capitale l’un des plus populaires au monde. Ce nouveau partenariat s’inscrit pleinement dans la stratégie des Rouge et Bleu. “Nous sommes très heureux d’accueillir AMUSE parmi les partenaires Asiatiques du Paris Saint-Germain. Ce partenariat va permettre de renforcer la présence du club au Japon dans la continuité de l’immense succès de la tournée l’an passé et offrira à nos fans Japonais une opportunité innovante d’interagir avec le Paris Saint-Germain”, confie Sébastien Wasels, Directeur Général du Paris Saint-Germain Asia Pacific.

Pas le premier partenaire régional du PSG cette saison

Il s’agit d’un sponsor régional. Autrement dit, le club ne communiquera sur celui-ci que dans le territoire concerné, à savoir le Japon. Ce n’est pas la première fois que le PSG signe ce type de partenariat dont l’objectif est de faire connaître un peu plus le club de la capitale à travers les différents pays du monde. Les dirigeants des Rouge et Bleu visent évidemment l’Asie, continent le plus peuplé avec près de 5 milliards d’habitants. En novembre dernier, ils avaient déjà signé avec un partenaire régional, le groupe Mengniu, principale marque laitière chinoise. Cherchant ainsi à cibler le marché chinois.