PSG: Un sponsor régional pour le marché chinois (et bientôt un centre de formation)

Le PSG s’est associé à Mengniu pour le marché chinois.

Le PSG étend son influence sur le marché chinois. Le club de la capitale annonce, ce lundi 28 novembre, la signature d’un nouveau partenariat avec le groupe Mengniu, la principale marque laitière chinoise. C’est un sponsoring régional, cela signifie que le Paris Saint-Germain ne communiquera avec son nouveau commanditaire, que sur le seul territoire concerné.

Le PSG s’associe au groupe Mengniu

« Ce partenariat offre une excellente opportunité pour le Paris Saint-Germain de s’intégrer davantage dans la vie quotidienne des supporters chinois, tout en permettant à Mengniu et au club de contribuer au développement du football parmi les jeunes en Chine, détaille par communiqué, Sébastien Wasels, directeur général Asie-Pacifique du Paris Saint- Germain. Nous nous réjouissons d’accueillir les jeunes joueurs chinois dans les installations du Paris Saint-Germain pour y recevoir un encadrement dédié par nos coachs de la PSG Academy. Au cours des dernières années et depuis l’ouverture de son bureau Asie-Pacifique en 2018, le club a renforcé sa présence en Chine et dans toute l’Asie grâce à des accords de partenariats avec de nombreuses grandes marques asiatiques, en établissant un réseau de magasins, d’Académies PSG et d’équipes Esports, ainsi que l’organisation de tournées d’été à Singapour, en Chine et au Japon. »

L’ouverture d’un centre de formation en 2023

Le partenariat sera principalement accès sur la jeunesse. Il prévoit l’ouverture en 2023, d’un centre de formation « à la pointe de la technologie dans lesquelles s’entraîneront les futures stars du football mondiale », indique le communiqué. Le groupe Mengniu est déjà impliqué dans le football, notamment en tant que partenaire de deux joueurs du collectif du PSG : le Brésilien Neymar et l’Argentin, Lionel Messi.