PSG: Le PSG absent du futur jeu EA Sports FC ?

Si FIFA deviendra EA Sports FC, rien ne dit que le PSG appartiendra aux équipes du jeu.

Jeu le plus vendu au monde, FIFA, développé par Electronic Arts, deviendra EA Sports FC, faute d’accord trouvé, entre le développeur et l’instance dirigeante du football mondial. Lors de l’annonce officielle du prochain opus, EA a mis en avant plusieurs clubs, dont le Real Madrid, mais pas le PSG, comme l’a remarqué le site Footy Headlines La présence du club de la capitale dans la prochaine édition du jeu vidéo pourrait être remise en cause.

EA Sports FC pourrait ne pas avoir la licence du PSG

Si Electronic Arts n’a pas la licence pour exploiter l’image du Paris Saint Germain, alors les Rouge et Bleu ne devraient pas apparaître dans EA Sports FC, ou du moins pas sous leur véritable nom, ni avec leur bon logo, et encore moins dans le bon stade : le Parc des Princes. À l’image de la Juventus, qui en raison de son partenariat avec Konami, a été renommée Piemonte Calcio, par l’opus d’EA Sports.

EA Sports est partenaire du PSG et de Mbappé

Toutefois, rien n’est encore sûr à ce jour. D’autant plus que le PSG est, depuis 2011, partenaire d’EA Sports, et ce jusqu’en 2024, depuis le renouvellement du contrat en 2019. Autre élément, Kylian Mbappé, joueur phare du club de la capitale, est l’ambassadeur de l’éditeur du jeu de football. L’attaquant français est apparu sur la jaquette, ainsi que tous les supports de communication, de FIFA 21, FIFA 22 et FIFA 23. En juillet prochain, EA Sports FC donnera davantage de détails sur ce que sera le prochain opus. Une bonne occasion pour savoir s’il s’agit simplement d’une péripétie, ou alors d’une rupture entre le PSG et le développeur du jeu vidéo.