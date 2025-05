PSG. Le nouveau directeur des revenus connu ?

Un nouveau directeur des revenus en approche au PSG.

Marc Armstrong, précédemment titulaire du poste, parti depuis ce mois de février vers une équipe concurrente que celle de Manchester United en Premier League, le Paris Saint-Germain trouvé le profil idoine pour le remplacer en tant que directeur des revenus du club. Selon L’Equipe, la fonction doit échoir au Britannique Richard Heaselgrave, l’information n’ayant toutefois pas encore été officialisée.

Si elle le devient, le champion de France misera alors sur un profil confirmé dans la valorisation des marques sportives à l’international. Ancien rugbyman reconverti dans le business du sport, Heaselgrave s’est forgé sa réputation dans plusieurs institutions prestigieuses, ainsi que le présente son parcours professionnels, sur les réseaux sociaux.

Une expérience riche et large dans le monde sportif

Il a été tour à tour directeur commercial à World Rugby, même fonction au sein de la Fédération australienne de tennis où il a notamment travaillé sur l’Open d’Australie, vice-président du développement commercial de NBA Europe, directeur commercial de l’English Football League et encore directeur du sponsoring à la Fédération internationale de l’automobile (FIA), sur le championnat du monde des rallyes. Plus récemment, il dirigeait sa propre structure, Fourth Consulting, conseillant marques et détenteurs de droits sportifs.

Le PSG, toujours en quête de nouvelles sources de revenus pour consolider sa position parmi l’élite européenne, mise désormais sur cette expertise pluridisciplinaire. Heaselgrave devra apporter sa vision globale du marketing sportif pour maximiser les performances commerciales du club parisien dans un contexte économique toujours plus compétitif.