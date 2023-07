PSG: L’audience du site officiel de Kylian Mbappé explose

Alors que l’incertitude plane sur le futur sportif de Kylian Mbappé, le site officiel du joueur enregistre une nette augmentation des visites.

Peut-on y voir un rapport de cause à effet avec sa situation sportive du moment et l’incertitude qui entoure son futur avec son club le PSG, qui le presse de prolonger ou de partir cet été. Sur le mois de juin achevé, le site officiel de Kylian Mbappé a connu un gain d’audience remarquable, tel que nous l’avons observé à Sportune, en comparaison des audiences enregistrées les mois précédents.

Poussée d’audience sur le site officiel de Kylian Mbappé…

Nous en prenons pour preuve les données de la plateforme spécialisée Similarweb sur les trois derniers mois à l’adresse, https://kylianmbappe.com/. En avril et en mai, le site comptait un peu moins de 50 000 visiteurs, en juin, ils étaient près de 150 000. Soit une évolution de la fréquentation en hausse de 201,6% entre le mois de mai et juin en suivant. Chaque visiteur nous apprend Similarweb, passe un peu plus d’une minute sur l’espace officiel du joueur.

… Qui n’est pourtant plus actualisé depuis trois ans

Les communicants de Kylian Mbappé ne semblent pourtant plus donner guère d’importance au site, car il n’est plus actualisé depuis des lustres. La dernière news postée concerne sa promotion sur la jaquette du jeu FIFA 21 de EA Sports. Elle date du 24 juillet 2020. Il y a trois ans, presque tout pile.