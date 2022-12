PSG: Joao Félix rejoint Neymar et Donnarumma dans la galaxie RB

Joao Felix est une nouvelle image des boissons énergisantes Red Bull.

Ce n’est un secret pour personne, Red Bull est très implanté dans le football. Outre ses équipes, dont le RB Salzbourg et le RB Leipzig en principale, la boisson énergisante est également devenue le sponsor de Joao Felix. Après un Mondial mitigé avec sa sélection, et un début de saison poussif en club, l’international portugais, annoncé au PSG, a fait savoir, sur le réseau social Instagram, qu’il est désormais en partenariat avec la marque au logo rouge et or. Ainsi, il rejoint Neymar et Donnarumma.

Joao Felix devient le nouvel ambassadeur de Red Bull

Photo de lui à l’appui, arborant un grand sourire et une casquette Red Bull sur la tête, le numéro 7 des Colchoneros a annoncé rejoindre la boisson autrichienne, en tant qu’ambassadeur. « Très heureux d’annoncer que je fais désormais partie de la famille Red Bull. Je suis fier de rejoindre ce groupe d’athlètes que j’admire. Continuons ensemble à chercher de nouveaux succès ! Prêt à gagner sur le terrain », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. À ce jour, les détails du contrat ne sont pas encore connus.

Comme Neymar et Donnarumma, joueurs du PSG, club où il est annoncé

Joao Felix n’est pas le premier joueur de football à signer un partenariat, avec la marque autrichienne. C’est notamment le cas de deux joueurs du PSG : Gianluigi Donnarumma et Neymar. Une coïncidence amusante, à quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, car le joueur formé au Benfica Lisbonne est annoncé, par plusieurs médias, du côté du club de la capitale. Selon eux, l’international portugais souhaiterait venir à Paris, mais l’Atletico de Madrid réclamerait entre 130 et 140 millions d’euros pour accepter de le vendre. Si la presse voit les Rouge et Bleu en pole position pour accueillir le natif de Viseu, ce n’est pas le cas des bookmakers anglais. Son arrivée chez les pensionnaires du Parc des Princes est cotée à 9.