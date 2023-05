Icardi dépense plus de 25 M€ pour s’offrir la voiture la plus chère du monde

Une Rolls Royce Boat Tail, en plus de ses autres bolides, pour Mauro Icardi.

Ils ne sont que trois dans le monde, à posséder le leur. Mauro Icardi est l’un d’eux, les heureux propriétaires d’une Rolls Royce Boat Tail, considérée comme la voiture la plus chère du monde, parce qu’elle est construite et modélisée à la demande et entièrement à la main. Elle vaudrait 28 millions de dollars (26,5 M€ au cours actuel), étant de fait annoncée comme « la voiture la plus chère au monde ».

Une Rolls Royce Boat Tail pour l »attaquant du PSG en prêt au Galatasaray

C’est ce qu’écrivent plusieurs médias internationaux (Globo au Brésil, La Nacion en Argentine, ou Fanatik en Turquie), qui évoquent tous l’achat de l’attaquant argentin du PSG, en prêt cette saison au Galatasaray, à Istanbul. Mauro Icardi a récemment posté des images sur ses réseaux sociaux, le montrant à bord d’un bolide que le joueur qualifie de « futuriste ». La Rolls Royce Boat Tail puise sont inspiration du monde nautique et des voitures de luxe. C’est notamment ce qui justifie sa longueur impressionnante de 5,75 mètres.

Un garage déjà bien rempli et singulier pour Mauro Icardi et Wanda Nara

Il faudrait compter jusqu’à quatre ans pour la production d’un seul des trois modèles. La motorisation serait par contre identique à toutes les versions, avec un moteur V12 de 6,7 litres qui délivre jusqu’à 600 chevaux. Les boiseries à l’intérieur sont nobles, l’horlogerie est d’exception et il y aurait à son bord, tout un service de couverts en argent et d’assiettes en porcelaines, assortis à la voiture. Ce n’est pas la première Rolls que possède le couple Mauro Icardi – Wanda Nara, ils ont également une version Ghost, en plus d’une Bentley ou d’une Lamborghini et d’un Hummer couleur de l’or.