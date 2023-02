Hakim Ziyech et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Hakim Ziyech a quelques joujoux d’exception en sa possession.

Sans les atermoiements du board de Chelsea, Hakim Ziyech serai un joueur du PSG, à l’heure pour nous d’écrire ces lignes. Mais le timing serré du mercato final en a décidé autrement et l’ailier international marocain est finalement resté chez les Blues. Un mal pour un bien pour lui, il n’aura pas à déménager la flotte de ses voitures, de Londres jusqu’à Paris.

Dans le garage de Hakim Ziyech il y a : Un Urus de Lamborghini

Pas de transfert au PSG dit pas de voitures à déménager

Et des bolides, Ziyech, il en possède plusieurs. En 2020, il a scellé son transfert à Chelsea depuis l’Ajax pour 40 millions d’euros, par l’achat une Audi RS6-R musclée d’un package ABT ; une version produite en série limitée à 125 exemplaires, facturée près de 200 000 euros. C’est peu ou prou le prix de son Urus, le SUV le plus rapide de la catégorie, produit par le constructeur italien, Lamborghini.

Deux Lamborghini dans le garage d’Hakim Ziyech

Rapide, mais toujours moins que la plus sportive de ses voitures, l’Avendator, du même constructeur au taureau pour emblème. Avec son moteur de 700 chevaux sous le capot, elle engloutit le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes (2,9 s) et elle peut dépasser les 350 km/h, en vitesse de pointe. Elle est aussi la plus chère des automobiles en la possession du joueur de 29 ans.

Tout a commencé par une Golf GTI pour l’ailier de Chelsea

Plus modestes sont sa Mercedes-Benz GLC, un autre modèle SUV, accessible à partir de 60 000 euros et sa Volkswagen Golf GTI, qu’il avait il y a une paire d’années. Avant d’exploser sur les pelouses de football aux yeux des recruteurs du monde entier. Et de ceux de Chelsea en particulier. La suite, on la connait…