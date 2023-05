PSG et les 10 clubs les plus dépensiers sur 10 ans de mercato

Sur les dix dernières saisons, le PSG a investi presque 1,5 milliards d’euros pour se renforcer sur le mercato.

Alors que la fin de saison 2022-2023 approche à grands pas et que le mercato estival va bientôt ouvrir ses portes, les dirigeants commencent déjà à s’activer pour recruter les meilleurs joueurs susceptibles de renforcer leur effectif respectif. Sur les dix dernières années, nombreux sont ceux qui ont dépensé lors des marchés des transferts. Parmi eux, le PSG, sous pavillon QSI depuis près de douze ans, a considérablement investi. Coup d’œil sur les dix clubs les plus dépensiers sur dix ans de mercato.

Le PSG, seul représentant français

Sans surprise, le Paris Saint Germain est le seul club français présent dans ce classement. Le club parisien a dépensé 1,48 milliard d’euros pour recruter 181 joueurs, soit une moyenne de 8,17 millions d’euros pour chaque joueur. À eux seuls, Neymar Jr et Kylian Mbappé, recrutés en 2017 respectivement pour 222 millions d’euros et 180 millions d’euros, soit un total combiné de 402 millions d’euros, représentent 27% de l’investissement des dirigeants parisiens sur les dix dernières années de mercato.

La Premier League domine les débats

Avec cinq clubs dans ce top 10, la Premier League est le championnat le plus représenté. Etant les plus suivis au monde, les clubs en Angleterre disposent de revenus via les droits TV qui sont sans commune mesure avec leurs concurrents européens. Parmi les trois premiers, on retrouve sans surprise, Manchester City, qui se classe à la deuxième position. Finaliste de la Ligue des Champions cette saison, les Citizens ont dépensé 1,73 milliard d’euros sur les dix dernières années. Si leurs nombreux succès portent le sceau de Pep Guardiola, il faut toutefois préciser que depuis son arrivée sur le banc de City, lors de l’exercice 2016-2017, les Sky Blues ont dépensé 1,24 milliard d’euros. Un montant qui fait de lui le coach le plus dépensier sur la période.

Chelsea, seul club à atteindre la barre des deux milliards d’euros

Un cercle de milliardaires. Voilà comment l’on pourrait décrire ce top 10, dont le ticket d’entrée est à 1,07 milliard d’euros. Toutefois, il y a des clubs plus dépensiers que d’autres. C’est le cas de Chelsea – seule écurie à avoir franchi la barre des deux milliards d’euros -, et de son nouveau propriétaire Todd Boehly, à la tête du club depuis le mois de mai 2022. En l’espace d’un an et seulement deux mercato, l’homme d’affaires américain a mis la main à la poche, en investissant 611,5 millions d’euros. Soit plus d’un quart du montant total dépensé sur les dix dernières années lors des marchés des transferts par les Blues, qui est de 2,1 milliards d’euros.

Les dix clubs les plus dépensiers sur dix ans de mercato

1. Chelsea = 2,1 Mds€. Joueur le plus cher : Enzo Fernandez = 121 M€. 8 trophées remportés

2. Manchester City = 1,73 Md€. Jack Grealish = 117,5 M€. 15 trophées remportés

3. Manchester United = 1,67 Md€. Paul Pogba = 105 M€. 3 trophées remportés

4. FC Barcelone = 1,64 Md€. Ousmane Dembélé = 140 M€. 18 trophées remportés.

5. Juventus = 1,6 Md€. Cristiano Ronaldo = 117 M€. 18 trophées remportés.

6. PSG = 1,48 Md€. Neymar Jr = 222 M€. 29 trophées remportés.

7. Arsenal = 1,2 Md€. Nicolas Pépé = 80 M€. 8 trophées remportés

8. Liverpool = 1,16 Md€. Darwin Nunez = 100 M€. 7 trophées remportés.

9. Real Madrid = 1,13 Md€. Eden Hazard = 115 M€. 23 trophées remportés.

10. Atlético de Madrid = 1,07 Md€. Joao Felix = 127 M€. 7 trophées remportés.