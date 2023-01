PSG: Combien vaut désormais Nordi Mukiele sur le mercato ?

Nordi Mukiele s’est engagé l’été dernier avec le PSG.

Arrivé au PSG en provenance du RB Leipzig lors du dernier mercato estival, Nordi Mukiele avait l’étiquette du remplaçant idéal. Avec 15 matchs joués cette saison en Ligue 1, le défenseur, capable de jouer aussi bien à droite que dans l’axe, remplit parfaitement son rôle. Il vient suppléer, en fonction des besoins du moment, Achraf Hakimi, au poste de latéral droit, ou Marquinhos, en défense centrale.

Nordi Mukiele s’est valorisé en signant au PSG

C’est donc dans un rôle de remplaçant et joueur polyvalent qu’il s’est engagé avec le club de la capitale. Auteur d’une bonne première partie de saison, Nordi Mukiele s’est mis en avant, comme en atteste sa valorisation. Le site spécialisé Transfermarkt le valorise à 20 millions d’euros, soit le même montant qu’en juin dernier. De son côté, le Centre international d’étude du sport (CIES) l’estime jusqu’à 25 millions d’euros. Ce même CIES le valorisait entre 10 et 15 millions d’euros en juillet.

Nordi Mukiele, un habitué des transferts

À seulement 25 ans, le défenseur polyvalent a déjà connu plusieurs transferts et une progression linéaire. En janvier 2017, il quitte le Stade Lavallois et rejoint Montpellier pour 1,5 million d’euros. Une saison et demie plus tard, en juillet 2018, il dit au revoir à la France et atterrit en Allemagne, au RB Leipzig, pour 16 millions d’euros Après quatre saisons passées outre-Rhin, qui lui ont permis de devenir international français, et alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat, le natif de Montreuil revient sur ses terres, le 26 juillet dernier, en s’engageant 5 ans, soit jusqu’en 2027, avec le PSG pour 12 millions d’euros.