PSG: Combien vaut désormais Joao Félix sur le mercato ?

Joao Félix ronge son frein sur le banc de l’Atlético Madrid.

Le joueur le plus cher de l’histoire de l’Atlético Madrid, vit des jours compliqués. Malheureux, en froid avec le coach Diego Simeone, l’ailier Joao Félix a par trois fois, demandé son départ du club, d’après une information du journal AS, qui avance l’intérêt du PSG, pour l’international portugais de 22 ans. Le Bayern Munich et une formation de Premier League seraient aussi sur le dossier.

Le PSG et le Bayern seraient sur la piste Joao Félix

Recruté pour 127 millions d’euros, depuis le Benfica en 2019, Joao Felix devait devenir la pierre angulaire du projet de Diego Simeone. Mais le temps passant, la confiance mutuelle s’est érodée, au point d’en arriver à réfléchir à se séparer, dès ce mois de janvier. En ce cas, l’Atlético Madrid ne pourra pas envisager une plus-value, à son sujet. En revanche, à l’amortissement sur les longues années de son contrat signé (d’une durée exceptionnelle de 7 ans), le club colchonero peut espérer rentrer plus ou moins, dans ses frais.

Un contrat long de sept ans signé avec l’Atlético Madrid

Joao Félix vaudra alors, sur ce mercato de janvier, 63,5 millions pour l’Atlético. C’est moins qu’il n’est estimé partout, par les spécialistes du mercato. D’abord Transfermarkt qui le valorise à 70 millions d’euros, ensuite l’Observatoire du football, à presque 80 millions d’euros, et même la division Football Benchmark de KPMG, pour qui il approche les 70 millions d’euros. Cela, pour l’équivalence aux trois ans et du contrat qu’il reste à son contrat, signé jusqu’en 2027. Joao Félix a sinon, comme tout joueur de la Liga d’Espagne, une clause libératoire dans son contrat, à 350 millions d’euros.