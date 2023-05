PSG: Ce que le retour de Messi rapporterait financièrement au Barça

Le Barça a commandé une étude visant à définir les retombées financières d’un retour de Messi au club.

La fin de saison 2022-2023 n’est pas encore terminée, mais le FC Barcelone prépare déjà le prochain exercice. Les dirigeants catalans souhaitent faire revenir Lionel Messi, parti deux ans plus tôt au PSG en raison des difficultés financières du club blaugrana. Pour évaluer la faisabilité d’un retour du septuple Ballon d’Or, le Barça a mené une étude sur ce que pourrait leur rapporter financièrement le numéro 10 argentin. Un rapport secret dont les détails ont été révélés par Sport.

Lionel Messi, qui devrait le quitter le PSG, rapporterait 230 millions d’euros au FC Barcelone

D’après les informations du quotidien catalan, le bilan de cette étude a surpris positivement les dirigeants du FC Barcelone. Et pour cause, le retour de Lionel Messi dans son club de toujours rapporterait près de 230 millions d’euros supplémentaires au club catalan. Le septuple Ballon d’Or, qui attire beaucoup de marques, augmenterait les revenus liés au sponsoring de 150 millions d’euros, et de 80 millions d’euros, les gains obtenus via la billetterie. Zt ce alors que, la saison prochaine, les hommes de Xavi disputeront leurs rencontres à domicile dans le stade olympique de Montjuïc, qui compte deux fois moins de places disponibles que le Camp Nou.

100 millions d’euros de bénéfices net grâce au retour de Lionel Messi

L’étude commanditée par les dirigeants du Barça ne s’arrête pas là, puisqu’elle a également analysé le bénéfice net de la venue de Lionel Messi. Pour ce faire, elle s’est basée sur le salaire hypothétique que toucherait Lionel Messi chez les Blaugrana, qui serait alors d’environ 25 millions d’euros bruts par an. D’après les conclusions du rapport, le FC Barcelone gagnerait 100 millions d’euros net. En difficultés économiques depuis plusieurs années, l’arrivée de Lionel Messi serait donc une bonne nouvelle à tous les niveaux pour le club catalan.