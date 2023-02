Les clubs français classés selon la valeur de transfert des joueurs formés

La formation de footballeurs, une spécialité française.

Comme chaque semaine, le Centre international d’étude du sport (CIES) publie une lettre afin d’analyser le football sous un angle différent. Dans cette dernière, le CIES dévoile une liste de 100 équipes à travers le monde, selon la valeur de transferts estimée totale des joueurs formés au club. Un classement dominé par Benfica avec 670 millions d’euros pour 104 joueurs. Sixième de ce top 100, le PSG, avec 491 millions d’euros répartis entre 83 joueurs, est premier en France. Parmi les clubs nationaux, figurent, entre autres, le RC Lens et l’ASSE.

Le PSG, premier club français selon la valeur de transfert des joueurs formés

L’ile de France est un réservoir de talents dont le PSG peut profiter. Actuellement, 83 joueurs, dont la valorisation est jaugée à 491 millions d’euros, sont formés au club de la capitale et évoluent à travers plus de 50 ligues professionnelles. L’un des plus connus est Kinglsey Coman, l’ailier du Bayern Munich qui a fait mal aux Parisiens, en inscrivant le seul but de la rencontre lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, ce mardi. A noter, que dans le groupe parisien, pour affronter les Bavarois, figurait tout de même cinq joueurs formés au club : Letellier, Pembélé, Bitshiabu, Zaïre Emery et Kimpembe. La valeur marchande des footballeurs dont les Rouge et Bleu détiennent encore des droits de transferts est estimée à 32 millions d’euros.

L’OL et le Stade Rennais complètent le podium, l’AS Monaco, quatrième

Le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, deux des meilleurs clubs formateurs de France, sont derrière le PSG. 58 joueurs formés à Rennes et 78 à l’OL, évoluent dans plus de 50 ligues professionnelles. Les deux plus populaires pour le club breton sont le champion d’Europe avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga et le champion du monde, Ousmane Dembélé. Le club rhodanien ne manque pas de talents non plus, avec Nabil Fekir, également auréolé du titre mondial avec la France. D’ailleurs, les Gones ont enregistré le retour de deux de leurs pépites l’été dernier, avec Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette. Difficile de ne pas évoquer l’AS Monaco, qui se situe à la quatrième place en France, avec 54 joueurs valorisés à 330 millions d’euros. Le plus connu d’entre eux est Kylian Mbappé, attaquant devenu une superstar au PSG.

Le RC Lens et l’ASSE sont aussi présents

Des joueurs formés au RC Lens, il en s’en trouve plusieurs, mais un se détache des autres : Raphaël Varane. Quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et champion du monde en 2018 avec la France, le défenseur central de Manchester United, qui a annoncé sa retraite internationale, est la plus grande réussite du centre de formation lensois. Dans ce top 100, figure également l’ASSE, qui a formé, entre autres, Wesley Fofana, devenu le défenseur français le plus cher de l’histoire lors de son transfert à Chelsea, pour un montant de 81,5 millions d’euros.

Les clubs français classés par le CIES selon la valeur de transfert des joueurs formés