PSG, ASM, OL: Quel sera le prochain club de Marcelo Gallardo selon les bookmakers ?

Marcelo Gallardo a terminé sa mission avec River Plate, la question se pose désormais de savoir où il poursuivra sa carrière de coach ?

Sous contrat avec River Plate, jusqu’au dernier jour de cette année 2022, Marcelo Gallardo a récemment confirmé qu’il ne prolongerait pas, après huit ans passés au club et 14 titres gagnés. Fort d’une réputation désormais solide, le jeune technicien de 46 ans rêve d’Europe, pensons que la réciproque est un peu vraie, notamment par le fait que les bookmakers anglais, s’intéressent à son futur.

L’AS Monaco, le PSG et l’OL sont cités

A la question, « quel sera le prochain club de Marcelo Gallardo ? », ils avancent plusieurs pistes, dont trois sont françaises. Mais aucune ne les place en favori. En outsider, quand même pour l’AS Monaco, précédé d’une cote à 5 contre un. Le PSG suit non loin, à la moyenne de 8, tandis que l’OL complète le tableau, comme une hypothèse toutefois plus incertaine, à 12 contre un. Notons que ces trois clubs ont un coach déjà en place, (et même tout juste recruté pour Lyon), mais c’est aussi le lot des deux premiers clubs cités.

La Juventus en favorite pour le futur de Gallardo

Il y a le FC Barcelone, car déjà se murmure-t-il qu’il pourrait remplacer Xavi, il est vrai fragilisé par la campagne en Ligue des champions et la défaite à Madrid, dans le Clasico (1-3). Gallardo au Barça est coté à 4. Mais il y a plus sûr encore, pour les bookmakers britanniques qui autorisent ce genre de marché : que « El muñeco » rejoigne la Juventus Turin ou Massimiliano Allegri est menacé. A 3,25 contre un, c’est la tendance du moment.