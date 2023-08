PSG 5e, les 10 maillots de clubs les plus recherchés sur Google

Le maillot du PSG en top des recherches sur Google.

Le PSG se hisse à la 5e place du classement des maillots de clubs les plus recherchés sur Google (Google Keywords Planner) selon une étude de l’entreprise Boohooman, publié sur Marca. Malgré son rang dans le classement, le maillot du Paris Saint-Germain reste très prisé avec 296 000 recherches au cours des derniers 12 mois.

296 000 recherches Google du maillot du PSG

La popularité du maillot parisien sur le moteur de recherche s’explique sans aucun doute par la présence d’étoiles telles que Neymar, Mbappé, et d’autres joueurs talentueux dans l’équipe. Les supporters du PSG se montrent toujours aussi fidèles dans leur quête d’informations sur le maillot de leur club préféré.

Le Real Madrid le sujet sur le nombre de requêtes

Le PSG rejoint ainsi les clubs les plus prestigieux du monde dans ce classement. En tête de liste, on retrouve le Real Madrid, suivi de Manchester United et Liverpool. Malgré les départs de certaines icônes du club, le maillot du Real Madrid demeure le plus recherché avec 416 000 requêtes sur Google. Le classement met également en avant d’autres grands clubs européens tels que le FC Barcelone, Manchester City, Chelsea, l’Ajax et la Juventus.

Ces chiffres soulignent l’importance des maillots de football en tant qu’éléments de connexion entre les clubs et leurs supporters. Pour les fans, le maillot représente bien plus qu’un simple vêtement, il incarne leur passion et leur fierté pour leur équipe favorite.

Les 10 maillots de clubs les plus recherchés sur Google

Real Madrid = 416 000 requêtes

Manchester United = 390 000

Liverpool = 365 000

Arsenal = 358 000

PSG = 296 000

Barcelona = 290 000

Manchester City = 245 000

Chelsea = 193 000

Ajax = 117 000

Juventus = 91 000