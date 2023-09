PSG: 1er club non britannique à ouvrir un store officiel à Londres

Le PSG a pris de nouveaux quartiers commerciaux à Londres.

Le Paris Saint-Germain a ouvert sa première boutique physique au Royaume-Uni, sur Oxford Street, la célèbre artère commerçante de Londres. Il s’agit d’une première pour un club de sport non-britannique. La boutique, d’une superficie de 450 m2, propose une large gamme de produits officiels du PSG, notamment des maillots, des vêtements, des accessoires et des produits dérivés. Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 10h00 à 20h00 du lundi au samedi et de 12h00 à 18h00 le dimanche.

Une nouvelle boutique officielle du PSG ouverte à Londres

L’ouverture de cette boutique est une étape importante dans la stratégie de développement international du PSG. Le club parisien est déjà présent dans de nombreuses grandes villes du monde, notamment à Doha, New York, Los Angeles, Tokyo, Seoul, Miami et Las Vegas. « Londres est l’une des plus grandes capitales culturelles du monde, elle est une source d’inspiration unique », relève Fabien Allègre, Chief Brand Officer du PSG. « Le Paris Saint-Germain est très fier d’être le premier club étranger à y prendre ses quartiers, qui plus est dans l’une des avenues commerçantes les plus célèbres et dynamiques. Cette implantation témoigne de la formidable capacité du Club à déployer sa marque partout où le football règne. »

Le Royaume-Uni région à potentiel business pour le club parisien

Le Royaume-Uni est un marché important pour le PSG, avec une forte communauté de fans. La boutique londonienne permettra au club de renforcer ses liens avec ses supporters britanniques et de toucher un nouveau public. La boutique londonienne est exploitée par Lids, un détaillant américain spécialisé dans les produits de sport et de mode. Lids est également le partenaire officiel de merchandising du PSG aux États-Unis.