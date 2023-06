Phil Foden: La liste de ses sponsors et ce qu’ils lui rapportent

Nike et TCL sont deux des sponsors de Phil Foden.

Sa victoire en Ligue des champions avec Manchester City va logiquement élever sa cote sportive, et probablement en même temps, de notoriété. A 23 ans, Phil Foden est une valeur montante du football anglais, à qui les marques font de plus en plus appel. Et confiance. L’automne dernier, c’est le groupe TCL qui l’a recruté dans un pool d’athlètes avec Pedri, Rodrygo et Raphaël Varane, pour accompagner la marque au Mondial au Qatar.

TCL, Nike et EA Sports pour sponsors de Phil Foden

Sinon, Foden est l’image de EA Sports au service des jeux de foot sur console estampillés FIFA. Et depuis ses débuts dans le monde du professionnalisme, il est soutenu par la marque américaine Nike en tant qu’équipementier, sur et hors du rectangle vert. Ce contrat est le plus important dans la liste des commanditaires associés au milieu de terrain mancunien, international anglais en 23 occasions.

Des commanditaires qui rapportent un peu plus de 3 M€ par an

Selon une information de The Sun, Phil Fofen a gagné 6,4 millions de livres (7,5 M€), sur les deux derniers exercices comptables de la cession de ses droits d’image. Constatation faite par le tabloïd anglais, par les comptes déposés de sa société Rondog Sports auprès de Companies House, l’équivalent anglais du registre du commerce et des sociétés en France.