Part fixe, primes, durée, ce que le sponsoring de Philips va rapporter au Barça

Le FC Barcelone porte sur la manche des maillots Ambilight TV, une marque du groupe Philips.

Auréolé du titre de champion d’Espagne, le FC Barcelone, en difficultés économiques, prépare déjà la saison prochaine. Pour ce faire et renouveler leur effectif, les dirigeants du Barça souhaitent attirer des sponsors. Les Blaugrana ont depuis dimanche dernier et la 37ème journée de Liga « Ambilight TV », technologie développée par Philips, sur la manche gauche, espace délaissé depuis 2021 et la fin du bail avec Beko. Selon les informations de Mundo Deportivo, ce contrat de sponsoring avec la marque d’électroménager – qui s’étend sur plusieurs années et qui comporte divers primes – devrait rapporter plusieurs millions d’euros à l’écurie catalane.

Philips rapportera 56 millions d’euros au Barça sur cinq ans

Comme le rapporte le quotidien sportif catalan, le FC Barcelone et Philips ont signé un contrat de trois ans plus deux ans en option. La marque d’électroménager devrait graduer le montant alloué aux Blaugrana au fil des années : 8 millions d’euros pour la première, et ainsi de suite, 10 millions d’euros s’agissant de la deuxième, puis 12 millions d’euros pour la troisième et quatrième année, et 14 millions lors de la cinquième saison. Si ce partenariat s’étend sur cinq ans, le Barça gagnera donc 56 millions d’euros.

Des primes allant de 500 000 à 1 million d’euros en fonction des performances sportives

Et ce n’est pas tout, puisque le club blaugrana pourra également bénéficier de primes en fonction de ses résultats sportifs, et notamment de trophées remportés. Celles-ci vont toutes entre 500 000 et un million d’euros. Outre ces millions d’euros, Philips deviendra également le fournisseur de téléviseurs du nouveau Spotify Camp Nou. Des téléviseurs que les supporteurs du FC Barcelone ne verront donc pas la saison prochaine, car, pour rappel, les hommes de Xavi joueront leurs rencontres à domicile au stade olympique de Montjuïc, en raison de la rénovation du Camp Nou.