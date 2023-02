A combien s’élève la fortune de Frank McCourt ?

Depuis 2016, Frank McCourt est le patron de l’Olympique de Marseille. Et depuis 2016, l’homme d’affaire américain a étendu ses activités.

L’immobilier d’abord, le sport ensuite ont contribué à sa réussite professionnelle et par effet miroir, à sa fortune personnelle. Pour Frank McCourt, tout a réellement débuté par le rachat à une compagnie en faillite, des terrains qu’elle occupait. C’était au siècle dernier, l’homme d’affaire bostonien n’était encore qu’un jeune loup ambitieux, il revendra les 100 000 mètres carrés, acquis à la ville qui l’a vu naître. Près de trois décennies plus tard, celui qui veille aujourd’hui aux intérêts de l’OM, reprendra la franchise des Dodgers de Los Angeles, en MLB.

Les Dodgers de Los Angeles avant l’OM dans le football

Cette acquisition à 430 millions de dollars, McCourt la gardera sept ans avant, à la faveur de contrats de l’audiovisuels augmentés dans la discipline, de la revendre pour plus de 2 milliards de dollars. De cette période en est restée une séparation compliquée et couteuse (il serait question d’un divorce à plus de 100 millions de dollars), avec Jamie son ex-épouse. Quelques années plus tard, Frank McCourt changera et de sport, et de pays, pour reprendre l’Olympique de Marseille, moyennant plus ou moins cinquante millions d’euros, dans un match disputé à l’actuel patron des Girondins de Bordeaux, Gérard Lopez.

McCourt Global oeuvre dans différents secteurs d’activité

Aujourd’hui, les activités du propriétaire de l’OM se concentrent sous la compagnie créée à son nom : « McCourt Global ». Au portefeuille de ses participations, il y a l’immobilier, la technologie, l’impact social, la finance, les médias, et bien évidemment le sport ; le football, mais aussi le marathon de Los Angeles et jusqu’à l’an dernier, la Global Champions Tour, une épreuve équestre dont il avait la moitié de l’actionnariat avant de céder les droits.

Nouvelles technologies et sport pour projets du moment

Aujourd’hui, Frank McCourt opère en famille avec ses enfants (il en quatre), à la frontière de toutes ses collaborations, comme par exemple de réunir l’univers des NFT à celui du sport. Avec l’Olympique de Marseille, il est un discret patron, à ce point que beaucoup parlent à sa place, notamment d’une cession prochaine du club. Voilà presque trois ans que les rumeurs sont les mêmes à ce sujet. Sûrement l’intéressé cédera-t-il un jour le témoin à un autre, ça n’est pas encore d’actualité. S’il veut viser la même bascule dans le football qu’au baseball, il lui faudra encore valoriser son produit. Un trophée majeur après lequel le club court depuis plus de dix ans et son dernier sacre en Ligue 1, en 2012, serait de nature à l’y aider.

La fortune de Frank McCourt dépasse le milliard

A 70 ans, Frank McCourt ne donne pas l’impression de vouloir raccrocher pour profiter des gains d’une vie. Sa fortune est demeurée proche de ce qu’elle était il y a quelques années, toujours estimée à 1,2 milliards de dollars, il est à ce titre l’un des propriétaires du sport les plus riches, en France.