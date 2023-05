OM: Valorisation des joueurs sur le mercato selon l’Observatoire du football

Sur le mercato, combien valent les joueurs de l’OM ? Le CIES nous éclaire.

Alors que la saison de l’OM avait mal débuté, avec un scepticisme ambiant entourant Igor Tudor avant même le premier match de championnat, force est de constater que, malgré de grosses désillusions, notamment en Ligue des Champions et en Coupe de France, le bilan est globalement positif pour le club phocéen. Durant cet exercice, les Olympiens ont pratiqué un football agréable pour les supporters, permettant ainsi à des joueurs de se mettre en valeur sur le mercato. Coup d’œil sur la valorisation des Marseillais selon l’Observatoire du football (CIES).

Mattéo Guendouzi, milieu de l’OM, intéresse la Premier League

La prochaine saison se prépare déjà, surtout en coulisses où des discussions entre les dirigeants ont déjà lieu, aussi bien pour acheter que pour vendre des joueurs. Les dirigeants phocéens devraient renouveler, une fois de plus, leur effectif. Mattéo Guendouzi, joueur marseillais le plus cher selon le CIES avec une valeur marchande sur le mercato estimée à 30 millions d’euros, pourrait quitter l’OM. L’international français intéresse plusieurs clubs, dont Aston Villa, dirigé par le technicien espagnol Unai Emery, que le milieu de terrain olympien a connu lorsqu’il évoluait à Arsenal. Les écuries de Premier League ne manquent pas de moyens, il n’est donc pas impossible qu’en cas de départ vers l’Angleterre, le numéro 6 marseillais plie bagages pour une plus grosse indemnité de transfert que celle qui lui est attribuée par l’Observatoire du football.

Une valorisation ne correspond pas forcément au prix réel d’un joueur

D’autant plus que la réalité du marché est parfois différente des estimations des sites spécialisés, comme l’Observatoire du football. Preuve en est avec la valorisation de Vitinha. Arrivé à l’OM pour 32 millions d’euros en janvier dernier, l’attaquant portugais est la recrue la plus chère de l’histoire du club phocéen. Pourtant sa valeur marchande sur le mercato est inférieure au prix de son transfert, puisqu’il est estimé à 20 millions d’euros. Idem pour Azzedine Ounahi, recruté l’hiver dernier pour 8 millions d’euros, alors qu’il est valorisé par le CIES à 20 millions d’euros.

Valorisation des joueurs de l’OM sur le mercato par l’Observatoire du football

1. Mattéo Guendouzi = 30 M€

2. Nuno Tavares = 20 M€

3. Cengiz Under = 20 M€

4. Chancel Mbemba = 20 M€

5. Leonardo Balerdi = 20 M€

6. Vitinha = 20 M€

7. Azzedine Ounahi = 20 M€

8. Ruslan Malinovskyi = 15 M€

9. Pau Lopez = 15 M€

10. Jordan Veretout = 10 M€

11. Alexis Sanchez = 10 M€

12. Valentin Rongier = 10 M€

13. Amine Harit = 5 M€

14. Issa Kaboré = 5 M€

15. Samuel Gigot = 5 M€

16. Jonathan Clauss = 5 M€

17. Sead Kolasinac = 5 M€

18. Eric Bailly = 5 M€

19. Dimitri Payet = 5 M€

20. Ruben Blanco = 5 M€

21. Raggerio Nyakossi = 5 M€

22. Yakine Said M’Madi = 5 M€

23. Bartug Elmaz = 5 M€

24. Simon Ngapandouetnbu = 5 M€

25. Bilal Nadir = 5 M€

26. Paolo Sciortino = 5 M€

27. Ugo Bertelli = 5 M€