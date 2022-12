OM: #TeamOM, le hashtag sport de l’année Twitter en France

Les fans de l’OM donnent de la voix sur les réseaux sociaux, et ça résonne fort cette année.

On le sait, les supporters de l’Olympique de Marseille sont très actifs sur Twitter. Une étude de Visibrain, l’outil de veille des réseaux sociaux, démontre encore un peu plus cela. Ses auteurs ont en effet répertorié les dix hashtags les plus utilisés par Twitter France lors de cette année 2022. Campagne présidentielle oblige, les sujets politiques trustent les premières places. Néanmoins, le #TeamOM parvient à se hisser à la dixième position avec plus d’1,7 million de tweets générés.

L’arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM dope le hashtag

Comme souvent avec les fans de football, le mercato suscite beaucoup d’enthousiasme. Il génère donc forcément de nombreux commentaires sur le réseau social Twitter. La venue d’Alexis Sanchez à Marseille a ravivé la flamme des supporters olympiens. Le 9 août dernier, jour de son arrivée sur le sol marseillais, les fans phocéens ont affolé la twittosphère, avec 25 000 tweets.

Le phénomène #RonaldOM pour alimenter le mercato de l’été

L’actualité du mercato de l’OM ne s’est pas arrêtée lors du 9 août avec la venue de l’attaquant chilien. En effet, lors des toutes dernières heures du mercato, une folle rumeur s’empare de Twitter. Et si l’OM s’offrait Cristiano Ronaldo ? A ce moment-là, l’attaquant portugais, qui a depuis résilié son contrat avec le club anglais, traine son spleen à Manchester United. Désireux de quitter le club mancunien et de rejoindre une équipe qui joue la Ligue des Champions, le joueur de 37 ans voit les portes des grandes écuries européennes se fermer une à une. Certains fans du club marseillais se mettent alors à rêver et lancent le #RonaldOM. En quelques jours, plus de 82 000 tweets apparaissent avec la mention de ce hashtag.