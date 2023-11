OM, Stade Rennais, TFC: Ça rapporte combien un 8e de Ligue Europa ?

Les trois clubs français engagés en Ligue Europa ont encore l’occasion de voir les huitièmes.

Cartons plein des clubs français engagés ce jeudi dans la Ligue Europa. L’OM à Athènes (0-2), le Stade Rennais contre le Panathinaïkos (3-1) et le TFC qui a réussi l’exploit de dominer le favori du tournoi Liverpool (3-2) ont tous gagnés et ils sont tous, ce vendredi matin, en ballotage plutôt favorable pour la qualification aux huitièmes de finale de la compétition.

Des huitièmes à 1,2 M€ et plus selon la place finale en groupes

Seuls les premiers de groupes la disputeront de manière certaine. Les dauphins quant à eux en passeront par un barrage à disputer contre les clubs reversés de la Ligue des champions. L’opportunité sportive est forcément séduisante. Financièrement elle l’est également. Car rejoindre les huitièmes de finale vaut un bonus de 1,2 millions d’euros aux équipes qualifiées, tel que prévu dans le dispositif de répartition de l’UEFA.

De 6,55 M€ à 8,61 M€ les primes déjà gagnées (hors TV) par l’OM, le Stade Rennais et le TFC

De l’argent qui s’ajoute au reste, sachant que tous les premiers de groupes (donc les accessits directs aux huitièmes) recevront en plus une rallonge de 1,5 millions d’euros et les deuxièmes, 500 000 euros. Et encore, juste pour ces derniers, 500 000 euros le tour de barrage (également promis donc, aux ex de la Ligue des champions). A ce stade, selon nos mesures à Sportune et hors la part des droits TV plus incertaine à calculer, l’Olympique de Marseille a déjà gagné 8,61 millions d’euros de sa campagne européenne, le Stade Rennais, 7,76 M€ et le Toulouse FC, 6,55 M€.