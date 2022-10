OM, Stade Rennais, RC Lens: Ce que paie Puma pour habiller les trois clubs

L’OM est son partenaire principal en Ligue 1, mais Puma habille aussi le Stade Rennais et le RC Lens.

Derrière sa « cousine » allemande, Adidas, la marque Puma est la troisième en terme de clubs du championnat de France de Ligue 1, saison 2022-2023, que les équipementiers habillent. Elle est associée à l’Olympique de Marseille, au Stade Rennais et au RC Lens, trois formations qui jouent depuis l’entame de l’exercice, le haut du tableau en Ligue 1.

19 M€/an pour habiller l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens

Pour équiper ces clubs, Puma investit chaque année 18,72 millions de dollars (19 M€ environ), selon un chiffre tiré du rapport « Business de la Ligue 1 » du cabinet international d’analyses de données et de conseils, GlobalData. Le détail pour chaque formation n’est pas indiqué, mais la part la plus grosse de ce gâteau revient à l’Olympique de Marseille, de surcroît depuis que le partenariat a été reconduit, pour cinq ans de plus, au mois de décembre dernier.

2e équipementier en Ligue 1, en nombre de clubs partenaires

Les échéances des contrat de la marque allemande avec le Stade Rennais et le RC Lens ne sont pas connus. Puma fournit un club de moins qu’Adidas cette saison en Ligue 1, les trois bandes équipent l’OL, le RC Strasbourg, le Stade Brestois et le promu Ajaccio.