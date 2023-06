OM: Salaire, contrat, ce que Marcelino a signé avec l’OM

Marcelino García Toral est le nouveau coach de l’Olympique de Marseille.

Le feuilleton de l’entraîneur a pris fin ce vendredi soir pour l’Olympique de Marseille, à l’annonce de l’arrivée officielle de Marcelino sur le banc. Marcelino García Toral de son nom complet est Espagnol et âgé de 57 ans. Avant de rejoindre Marseille, il a oeuvré au service tour à tour, du FC Séville, du Villarreal CF, du FC Valence et de l’Athletic Bilbao, pour ses dernières expériences professionnelles.

Marcelino a signé un contrat de deux ans avec l’OM

Avec l’Olympique de Marseille il a paraphé un contrat sur deux ans, à l’échéance du terme de la saison 2024-2025. Son salaire devrait être proche de celui de ses prédécesseurs, Igor Tudor et Jorge Sampaoli. Le journal L’Equipe écrit ce samedi à ce sujet : « Il arrivera aves des revenus équivalents à ceux d’Igor Tudor ». Le Croate et le Brésilien selon le média sportif avoisinaient une même rémunération de 330 000 euros brut mensuels avec l’OM. Hors bonus à la performance.

anciennement sur le podium des coachs les mieux payés de la Liga

Selon L’Equipe toujours, en date du 22 mars 2022, Marcelino campait précédemment le podium des techniciens les mieux payés de la Liga d’Espagne, à l’époque avec l’Athletic Bilbao et une rémunération donnée à 500 000 euros brut par mois, derrière Carlo Ancelotti à 910 000€/mois au Real Madrid et Diego Simeone à 3,3 M€ par mois pour diriger l’Atlético Madrid.

Une Coupe d’Espagne et une Supercoupe d’Espagne à son palmarès

« Je tiens à remercier l’Olympique de Marseille de la confiance accordée. Nos échanges sur l’équipe et le projet ont favorisé la réflexion pour prendre une décision éclairée et réfléchie. Avec l’ensemble de mon staff, nous sommes convaincus par le projet. Je sais la responsabilité que représente cette mission et notre engagement sera total », a réagi par communiqué l’intéressé à l’officialisation de son arrivée à l’Olympique de Marseille. A son palmarès il compte notamment une Coupe d’Espagne, avec Valence en 2021, une Supercoupe d’Espagne, avec l’Athletic Bilbao et trois titres d’entraîneur de l’année, en Liga.