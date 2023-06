OM: Salaire, contrat, ce que la Juventus propose à Milik

Septième de Série A cette saison, notamment en raison d’un retrait de 10 points par les instances pour fraudes comptables, la Juventus devra passer par les barrages de la Conférence League pour espérer disputer une Coupe d’Europe. Difficile dans ces conditions d’attirer des grands joueurs lors du mercato estival. La Vieille Dame pourrait alors décider de garder Arkadiusz Milik, qui appartient à l’OM, en lui proposant, selon les informations du journaliste italien de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira, un beau contrat.

Prêté depuis le mois d’août dernier par l’OM, l’attaquant polonais pourrait rester à la Juventus, dans le cadre, cette fois-ci, d’un transfert définitif. La Vieille Dame songerait à offrir un salaire de 3,5 millions d’euros net par an à Arkadiusz Milik et un contrat de trois ans, les deux parties seraient donc liées jusqu’en 2026. Mais avant de se mettre d’accord avec l’ancien buteur de Naples, les décideurs du septième de la Série A devront tout d’abord convaincre leurs homologues marseillais.

#Juventus reflecting on the possibility to sign Arek #Milik on a permanent deal until 2026 (3,5M/year). #Juve have the option to buy (7M): the terms of signing from #OM are economically favorable, but his performances in the second part of the season failed to convince #Allegri

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 8, 2023