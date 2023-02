Qui va désormais gagner la Coupe de France selon les bookmakers ?

On connaîtra ce jeudi soir le dernier des quarts de finalistes à la Coupe de France.

Les huitièmes de finale de la Coupe de France se déroulent cette semaine et ont pratiquement tous rendu leur verdict. Sept des huit équipes qualifiées sont connues. Pour connaître l’identité du dernier club, il faudra attendre l’issue de la rencontre entre Lorient et le RC Lens, qui se disputent le dernier billet pour les quarts de finale à 21h. Hier, l’OM a réalisé un très gros coup en éliminant le PSG. De son côté, l’OL a éliminé le Losc. Les bookmakers ont déjà désigné leur nouveau favori dans cette compétition.

L’OL et l’OM sont les favoris des bookmakers pour remporter la Coupe de France

Avec l’élimination du PSG, d’autres équipes se démarquent et peuvent désormais espérer remporter la Coupe de France. Si les hommes d’Igor Tudor ont éliminé les Parisiens, ils ne sont pas considérés comme les grandissimes favoris par les bookmakers. La cote d’un succès final de leur part est proche de 3. Elle est la plus faible, donc la meilleure. Mais les joueurs de l’autre Olympique, Lyonnais cette fois, ne sont pas donnés très loin, à plus ou moins 3,5 contre un.

Le RC Lens est bien placé

Pas encore qualifié pour les quarts de finale, le RC Lens est jugé comme la troisième équipe ayant le plus de chances de remporter la Coupe de France. Un statut que les Lensois doivent évidemment à leur bonne saison en Ligue 1. Une victoire des Sang et Or dans la doyenne des compétitions de la Fédération Française de Football est cotée à 5. Tandis que celle de son adversaire du soir, le FC Lorient, est à 15.

Les clubs de Ligue 2, ultimes outsiders

Quoi qu’il advienne lors du match entre Lorient et le RC Lens ce soir, une chose est sûre : cinq clubs de Ligue 1 et trois clubs de Ligue 2 disputeront les quarts de finale de la Coupe de France. Les bookmakers estiment que les chances de remporter la compétition des trois équipes évoluant à l’échelon inférieur sont très minces. La cote d’une victoire finale de Grenoble est de 30. Tandis que celles d’Annecy et de Rodez sont de 50.