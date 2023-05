Profits ou pertes, classement économique des clubs de L1 sur 5 ans

sur les cinq derniers exercices, seuls cinq clubs de la Ligue 1 sont bénéficiaires.

Un milliard six cents millions d’euros, c’est l’équivalent des pertes cumulées par les vingt clubs de l’actuelle Ligue 1, selon nos observations menées à la rédaction de Sportune. Où nous nous sommes intéressés à la comptabilité des équipes de l’élite du foot français, sur la période de 2018 à 2022, soit avant, pendant et après la crise de la Covid. Le cumul est donc négatif à 1,64 milliard d’euros. Dont plus de la moitié incombe à deux équipes ; le PSG surtout et beaucoup à l’OM également.

L’OM toujours déficitaire, au PSG les plus grosses pertes

Le club phocéen a la particularité, unique, d’avoir bouclé la totalité des cinq exercices de la période, sur des pertes financières. Quant au PSG, il accuse le déficit le plus lourd de l’histoire de tout le sport collectif français, à 368,7 millions net, sur la seule saison 2021-2022 dernière. Les causes sont pour toutes les équipes sensiblement les mêmes : il y a eu la pandémie, les pertes à la billetterie en raison des matchs à huis clos, la frilosité de quelques annonceurs et l’échec cuisant du projet Mediapro et des droits au milliard d’euros.

SB29, RCSA, SDR, TFC et CF63 sont les seuls au bilan positif

Cela explique que sur les vingt clubs les trois quarts sont dans le rouge sur les cinq derniers exercices. Ce qui veut dire quand même, que cinq clubs sont bénéficiaires, accordons-leur l’éclairage qu’il mérite en cette circonstance : le Stade Brestois en premier suivi du RC Strasbourg Alsace, du Stade de Reims, du Toulouse FC et du Clermont Foot. Notons aussi la spécificité monégasque, car le club princier a bouclé toutes les saisons à l’équilibre presque parfait, oscillant entre les 187 000 euros de pertes enregistrées, en 2022 et les 14 000 euros de bénéfices, en 2018.

Le classement économique des clubs de Ligue 1 sur les 5 dernières saisons

Brest = 10,717 M€

Strasbourg = 7,472 M€

Reims = 5,871 M€

Toulouse = 3,566 M€

Clermont = 3,12 M€

Montpellier = -0,163 M€

Monaco = -0,288 M€

Nantes = -1,704 M€

Ajaccio = -1,92 M€

Angers = -2,745 M€

Lorient = -8,206 M€

Rennes = -30,296 M€

Troyes = -31,491 M€

Auxerre = -32,966 M€

Lens = -58,959 M€

Nice = -96,813 M€

Lyon = -184,8 M€

Lille = -187,174 M€

Marseille = -375,237 M€

Paris = -658,056 M€