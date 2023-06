Les dates de la reprise des clubs de la Ligue 1 2023-2024

Bientôt la fin des vacances de l’été pour les joueurs des clubs de la Ligue 1.

Un peu plus tard que la saison dernière, en raison d’un calendrier bouleversé par le Mondial à mi-parcours, les clubs de la Ligue 1 ne reprendront pour tous, qu’à compter du début du mois de juillet. L’Olympique de Marseille n’a pas, comme l’AS Monaco dans la même situation un an plus tôt, pris le parti de revenir aux entraînements une dizaine de jours avant les autres, en raison des matchs de qualification à venir, pour la prochaine Ligue des champions.

L’OM et la majorité des clubs attendus le 3 juillet, le lendemain pour les joueurs du PSG

Les Phocéens reprendront comme l’écrasante majorité du contingent des clubs de la Ligue 1, saison 2023-2024, le lundi 3 juillet. Neuf autres clubs, soit plus de la moitié désormais du plateau réduit à 18, ont coché la même date à leur calendrier. Le PSG champion de France, accorde un jour de congés en plus à ses joueurs et un peu plus encore aux internationaux, dont la reprise est différée au cas par cas.

C’est au Losc et au Stade Rennais que la reprise des entraînements sera la plus tardive

C’est au Losc Lille et au Stade Rennais, que les retours des joueurs sur le terrain des entraînements se feront le plus tardivement : le vendredi 7 juillet pour une première prise de contact, avant de véritablement plus entrer dans le sujet dès le lundi de la semaine suivante. Hormis pour l’Olympique de Marseille attendu dès le 8 ou 9 août au troisième tour de qualification, on ne connait pas encore le jour du premier match officiel des autres clubs, puisque le calendrier de la saison 2023-2024 de Ligue 1 n’a pas encore été communiqué, dans son entièreté.

Les dates de la reprise des clubs de la Ligue 1 2023-2024

3 juillet : Reims, Nice, Montpellier, Monaco, Toulouse, Lens, Strasbourg, Lorient, Marseille, Le Havre

4 juillet : Brest, Paris

5 juillet : Metz, Nantes

6 juillet : Lyon, Clermont

7 juillet : Rennes, Lille