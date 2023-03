Les clubs de Ligue 1 classés selon la fiabilité de leur site web

Sur le web et les sites officiels, tous les clubs de la Ligue 1 ne se valent pas.

Une fois n’est pas coutume, commençons par la fin : il n’y a pas de risque à fréquenter les sites officiels de la Ligue 1. Pas à ce que l’on sache. Et d’ailleurs les fréquentons-nous régulièrement. Pour ne pas dire quotidiennement. Mais certains pourraient mieux faire pour (r)assurer de leur fiabilité, telle qu’elle est mesurée par l’outil référence ScamDoc, qui sert ici de base à ce sujet.

« ScamDoc.com est un site qui permet d’évaluer la confiance d’une « identité numérique » (adresse mail ou site internet) », peut-on lire sur la page dédiée. Il vise à se prémunir des « arnaques, dropshipping, phishing via des adresses mail et des sites web qui disparaissent aussitôt créés ». En l’espèce, les clubs de la Ligue 1 qui manquent de transparence sur l’origine de la propriété du site (le « whois »), de sa géographie ou des données techniques. C’est un grief notamment attribué au Stade Brestois qui obtient la note de 36%, la plus basse du plateau. ScamDoc note toute de même dans son rendu d’analyse, que l’adresse sb29.bzh est ancienne (c’est donc un bon signe) et sous protocole de sécurité HTTPS.

PSG, OM, Stade Rennais, Losc, RC Lens ou OL parmi les bon élèves

Du côté des « bons élèves », le PSG est dominant, seul nom de domaine évalué à 98% (comme l’est par ailleurs le site Sportune derrière ce sujet). Il devance le Stade Rennais, l’OM, l’OL, le Losc, le RC Lens, le Fc Lorient, l’ESTAC et Angers SCO qui ont tous une moyenne à 90% ou plus. Pour les autres c’est plus mitigé, et l’occasion peut-être de découvrir les manques. Pour se mettre à niveau…

Club Site web Moyenne ScamDoc Paris SG psg.fr 98% Stade Rennais staderennais.com 96% Olympique de Marseille om.net 95% Lille OSC losc.fr 93%