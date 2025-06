Au jour de la publication des calendriers, les bookmakers ont un peu revu leur jugement des forces en présence.

Nouvelle saison, nouveau scénario ? Alors que la Ligue de Football Professionnel vient de dévoiler son calendrier pour la saison 2025-2026 et que la période de mercato est ouverte depuis bientôt un mois, en raison de la Coupe du Monde des clubs, les bookmakers français réévaluent déjà leurs prédictions, sur ce qu’elles étaient au lendemain ou presque de la fin du dernier championnat.

Sans surprise, la cote minime (donc la plus probable) est toujours celle du Paris Saint-Germain qui devrait, selon les bookmakers, remporter son quatorzième titre national avec une cote à 1,1. Le PSG est suivi sur le podium par l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco qui a vu sa cote passer de 20 à 15, en raison de l’actualité liée au mercato du club, entre l’officialisation d’Eric Dier en défense et les rumeurs autour de Paul Pogba et d’Ansu Fati, notamment.

Les nouveaux au rendez-vous ?

Pour ce qui est des promus, les bookmakers prédisent au FC Metz et au FC Lorient une lutte pour le maintien ; les Merlus étant même désigné comme relégables à l’avant-dernière position et condamnent en même Angers SCO à la dernière place. L’appréciation des forces lorraines et bretonnes tranche avec le Paris FC et ses moyens dopés depuis le rachat par la famille Arnault. Les opérateurs imaginent plus les Parisiens jouer l’Europe que leur survie en Ligue 1.

À noter l’absence de l’Olympique Lyonnais dans ce classement. Les Gones ont été frappés d’une relégation administrative par la DNCG, mais ils ont décidé de faire appel de la sanction. Avant ce coupe de théâtre, les bookmakers classaient l’OL parmi les prétendants au top 5 final.

Le classement ci-dessous répond à la question : quelle équipe sera championne de France de Ligue 1 à l’issue de la saison 2025-2026 ?

Ce que sera le classement final de Ligue 1 2025-2026 selon les bookmakers

Paris SG = 1,10

Marseille = 15

Monaco = 15

Lille = 50

Nice = 100

Rennes = 250

Strasbourg = 250

Paris FC = 250

Lens = 500

Toulouse = 500

Brest = 500

Auxerre = 500

Metz = 1000

Nantes = 1000

Le Havre = 1000

Lorient = 1000

Angers = 1000