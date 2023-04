Les recrues pour la saison 2023-24 déjà bouclées en Ligue 1

Alors que le saison 2022-2023 de Ligue 1 s’achève, la suivante se prépare déjà pour les clubs.

La fin de saison de Ligue 1 approche à grands pas et les clubs sont déjà tournés vers le mercato d’été afin de se renforcer. Parmi eux, les stratégies sont différentes. Si certains préfèrent attaquer d’entrée, d’autres connaissent plus de difficultés et doivent vendre avant de penser à acheter. Deux des trois premières équipes de Ligue 1 – le RC Lens et l’OM – ont déjà bouclé une arrivée. Tandis que le PSG, leader du championnat, est dans l’attente de son classement final. De son côté, l’OL n’a pas encore recruté, mais a déjà vendu Malo Gusto à Chelsea pour 30 millions d’euros. Coup d’œil sur les recrues pour la saison 2023-24 déjà bouclées en Ligue 1.

L’OM et le RC Lens ont déjà un renfort

Joueur phare du début de saison de l’OM, Amine Harit manque cruellement aux Olympiens. Il fera son retour la saison prochaine au sein du onze des Phocéens, puisque son option d’achat de 5 millions d’euros a été levée, car il a passé le cap des quinze rencontres disputées cette saison, comme le prévoyait sa clause. Si l’OM a eu recours au prêt avec option d’achat, c’est une autre option qui a été privilégiée par le RC Lens cet hiver. Le club lensois a fait venir Angelo Fulgini de Mayence pour 7,2 millions d’euros, sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat. Autrement dit, le milieu de terrain, déjà installé au sein du onze de Franck Haise, sera un joueur à part entière des Sang et Or dès le début du prochain exercice.

L’OGC Nice, club le plus dépensier, le PSG dans l’attente

En recrutant Terem Moffi, l’OGC Nice a animé le mercato d’hiver. Pour s’attacher les services de l’ancien pensionnaire de Lorient, arrivé sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat, le club niçois a déboursé 2,5 millions d’euros, qui s’ajouteront au bonus de 22,5 millions d’euros dès la saison prochaine. Ces jeux d’exercice comptable sont de plus en plus récurrents dans le football et touche également les clubs les plus riches, comme le PSG. Pour ne pas avoir à trop dépenser lors du dernier mercato estival, le club parisien s’est mis d’accord avec Reims, sous la forme d’un prêt avec une option d’achat d’un montant de 36 millions d’euros pour s’attacher les services d’Hugo Ekitike. Pour qu’elle devienne obligatoire, les Rouge et Bleu doivent finir dans les deux premiers du championnat, ce qui, au moment où l’on écrit ces lignes, est bien parti mais pas encore assuré.

Les recrues pour la saison 2023-24 déjà bouclées en Ligue 1

FC Nantes :

Andy Delort*, de l’OGC Nice = 5 M€

RC Lens :

Angelo Fulgini, de Mayence = 7,2 M€

Montpellier :

Falaye Sacko, de Vitória Guimarães = 1,3 M€

RC Strasbourg :

Jessy Deminguet, en fin de contrat avec Caen = 0 €

OGC Nice :

Terrem Moffi, de Lorient = 22,5 M€

OM :

Amine Harit, de Schalke 04 = 5 M€

PSG :

Hugo Ekitike**, du Stade de Reims = 36 M€

*Si le FC Nantes se maintient

**Si le PSG termine dans les deux premiers