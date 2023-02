Les effectifs de Ligue 1 qui valent plus cher qu’en début de saison

Après le mercato, quels sont les clubs qui se sont bonifiés sur le mercato ? Et les autres ?

Après une première partie de saison mouvementée où la Ligue 1 est faite d’incertitudes, aussi bien pour la course au titre que pour celle du maintien, il est l’heure de tirer un premier bilan sur la valeur marchande de chaque équipe du championnat de France. 3,35 milliards d’euros, il s’agit de la valorisation cumulée de l’ensemble des joueurs évoluant au sein de l’élite française d’après le site Transfermarkt. L’OL, l’AS Monaco, le PSG, et l’OM sont les grands perdants avec une valorisation en baisse par rapport à celle du début de l’exercice 2022-2023.

PSG, OM, AS Monaco, un effectif en recul malgré leur championnat

Actuellement premier du championnat de France, l’effectif du PSG est pourtant moins bien valorisé que ce qu’il ne l’était en août dernier. Il en est de même pour l’OM et l’AS Monaco. Tous les trois ont respectivement perdu en valeur marchande 37,65 millions d’euros, 35,15 millions d’euros et 66,9 millions d’euros. Malgré cela, la valeur de leurs équipes est tout de même conséquente, puisqu’à eux trois ces effectifs valent, 1 milliard 436 millions d’euros. À noter que seul l’Olympique Lyonnais a vu sa valorisation chuter de manière plus conséquente que le Paris Saint Germain, l’Olympique de Marseille et le club du Rocher.

OL, bon dernier

Il faut dire que les Gones vivent une première partie de saison 2022-2023 très compliquée. Après le licenciement de Peter Bosz en cours d’exercice, c’est Laurent Blanc qui a repris l’équipe, sans grand succès pour le moment, puisqu’il a l’un des pires ratios points pris par matchs joués, de l’histoire de l’OL. Actuellement neuvième de Ligue 1, le club rhodanien est très loin des places européennes. L’effectif est actuellement valorisé à 199,8 millions d’euros, soit une baisse de plus de 110 millions d’euros par rapport au début de saison.

Stade Rennais, premier suivi par le RC Lens

Si l’OL a son bonnet d’âne, le Stade Rennais fait office de premier de la classe. La valeur marchande de l’effectif du quatrième de Ligue 1 est de 319,5 millions d’euros, une augmentation de plus de 50 millions d’euros par rapport au mois d’août. Il s’agit de la meilleure valorisation du championnat de France. Les Rennais sont talonnés de près par le RC Lens, qui réalise également une très bonne première moitié de championnat.

Comparatif de la valeur marchande des effectifs de Ligue 1 entre le début et la fin de saison 2021-2022

Club Valeur marchande en août Valeur marchande en février Différence Stade Rennais 269,25 M€ 319,5 M€ + 50,25 M€ RC Lens 126,4 M€ 168,2 M€ + 41,8 M€ Troyes 51,1 M€ 78,6 M€ + 27,5 M€ Toulouse 94,3 M€ 118,3 M€ + 24 M€ Toulouse 39,3 M€ 61,35 M€ + 22,05 M€