Les 10 premières affiches en prime time du dimanche en Ligue 1

Quatre matchs de l’OM, dont 2 au Vélodrome choisis en affiches principales de la saison, par le diffuseur.

En même temps que la sortie des calendriers de la Ligue 1 et de la Ligue 2, saison 2023-2024, la Ligue nationale de football (LFP) a partagé les dates des 10 affiches premium à suivre. Ce sont celles choisies en premiers par le diffuseur, à voir le dimanche en soirée, pour clore chaque journée de championnat. Naturellement, elles concernent les plus gros bras du plateau et les clubs les plus populaires.

7 fois le PSG, 5 fois l’OM, 4, l’OL et 3 le RC Lens

C’est-à-dire le champion sortant, le Paris Saint-Germain, choisi par le diffuseur, pour sept des 10 soirées, devant l’Olympique de Marseille, cinq fois, l’Olympique Lyonnais, quatre fois, trois pour le RC Lens et une pour le Stade Rennais et le Losc. Le premier de ces 10 « tops matchs » cochés par le partenaire audiovisuel de la Ligue 1 est programmé au 3 septembre, avec un choc OL – PSG.

Suivra trois semaines plus tard, le premier Classique PSG – OM de la saison, à disputer au Parc des Princes et un retour prévu le 31 mars. Les autres affiches qui animeront les dimanches soirs se décideront plus tard dans la saison.

J4 : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain, dimanche 3 septembre 2023

J6 : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille, dimanche 24 septembre 2023

J8 : Stade Rennais FC – Paris Saint-Germain, dimanche 8 octobre 2023

J10 : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, dimanche 29 octobre 2023

J12 : RC Lens – Olympique de Marseille, dimanche 12 novembre 2023

J16 : LOSC Lille – Paris Saint-Germain, dimanche 17 décembre 2023

J18 : RC Lens – Paris Saint-Germain, dimanche 14 janvier 2024

J20 : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille, dimanche 4 février 2024

J27 : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain, dimanche 31 mars 2024

J30 : Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais, dimanche 21 avril 2024