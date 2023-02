La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur ce mercato hivernal

Le mercato de l’hiver en Ligue 1 n’a pas été aussi soutenu, sur tous les terrains.

Après un mercato hivernal mouvementé, il est l’heure désormais de faire les comptes. Ce marché des transferts est monté crescendo. Après un début poussif où les mouvements étaient peu nombreux, ils se sont multipliés au fur et à mesure que la deadline s’approchait. Deux types de clubs ont animé cette fenêtre des transferts, ceux qui ont beaucoup recruté pour une période hivernale, c’est le cas notamment de l’OL et de l’OM et ceux qui ont eu du mal à se renforcer, comme le PSG.

Le PSG, l’OM et l’OL animent les derniers instants du mercato

Trois clubs aux situations bien distinctes. Le PSG peine à vendre ses joueurs indésirables à bon prix et fait attention à ses dépenses car l’UEFA veille au grain. De son côté, l’OM, également sous surveillance par l’instance dirigeante européenne, a mieux vendu ses actifs non désirés. Bamba Dieng et Gerson sont partis respectivement à Lorient et Flamengo pour un montant total de 22 millions d’euros. De quoi donner un peu de marge de manœuvre aux Olympiens pour se renforcer avec la venue de Ounahi, de Vitinha et de Malinovskyi. Ensuite, l’OL, en crise sportive cette saison, est parvenu à vendre Malo Gusto à Chelsea pour 30 millions d’euros tout en le conservant jusqu’à la fin de l’exercice 2022-2023. Les Gones ont vu arriver Dejan Lovren, Amin Sarr et Jeffinho.

Un hiver bénéfique pour l’AS Monaco

Parmi les clubs qui ne connaissent pas de difficultés financières, l’AS Monaco n’a pas agité ce mercato hivernal. Pourtant le club monégasque est un habitué du genre. La saison dernière, le club du Rocher avait recruté Vanderson pour 11 millions d’euros. Lors de l’exercice 2020-2021, c’est Krépin Diatta qui débarquait lors du marché hivernal pour 16,7 millions d’euros. En 2019-2020, les dirigeants monégasques n’avaient pas lésiné sur les moyens, dépensant 60 millions d’euros afin de s’attacher les services, entre autres, d’Aurélien Tchouameni et de Youssouf Fofana. Cette année, l’ASM s’est, cette fois-ci, illustré en vendant Benoit Badiashile à Chelsea pour 38 millions d’euros.

La balance des transferts des clubs de Ligue 1 sur le mercato d’hiver 2022-2023

Club Dépenses Recettes Balance en transfert AC Ajaccio 0 € 0 € = AJ Auxerre 0 € 0,5 M € +0,5 M€ Angers SCO 0 € 23 M€ +8 M€ AS Monaco 0 € 40 M€ +40 M€ Clermont Foot 0 € 0 € =