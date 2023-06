Classement final en Ligue 1 2022-23 comparé aux salaires des clubs

Les salaires des joueurs font-ils leur résultat final en Ligue 1 ? Réponse…

Après dix mois de compétition, la saison 2022-2023 de Ligue 1 s’est achevée samedi. L’occasion d’établir un bilan entre les investissements consentis par les clubs de l’élite du football français et leur place au classement à l’issue de l’exercice. Pour le PSG, vainqueur du onzième titre de son histoire, cette logique est respectée, tandis que le RC Lens performe. Coup d’œil sur le classement final de la Ligue 1 comparé aux salaires moyens des clubs, d’après les chiffres de l’Équipe.

Le PSG tient son rang, le RC Lens cartonne

Kylian Mbappé – Neymar Jr – Lionel Messi. Voilà une triplette d’attaques qui fait rêver les foules et qui coûte cher au PSG, puisque ce sont les trois plus gros salaires du club de la capitale et du championnat. Plus généralement, le salaire annuel moyen chez les Rouge et Bleu, qui a connu une hausse de 2,7% par rapport à la saison dernière, s’élève à plus de 12 millions d’euros. Il est donc logique de voir les Parisiens triompher à la fin du championnat. Dans le football, comme dans les autres sports en général, il y a souvent une corrélation entre les dépenses et les performances sportives. Un fait confirmé par le Paris Saint Germain et démenti par le RC Lens, qui au terme d’une saison exceptionnelle, termine à la deuxième place à seulement un point des hommes de Christophe Galtier. Avec une différence de +9, les Sang et Or font partie des sept équipes de Ligue 1 qui s’illustrent.

L’OL ou l’OM, en deçà, au FC Nantes le plus mauvais ratio

Contrairement à l’OL qui n’aura pas su tirer son épingle du jeu lors de cet exercice 2022-2023. Les Rhodaniens, qui ont débuté la saison avec Peter Bosz sur le banc avant que Laurent Blanc ne lui succède en octobre dernier, ont vécu une saison très compliquée. Troisième plus grosse masse salariale de Ligue 1, les Lyonnais ne sont pas au niveau requis et finissent à la septième place. En conséquence de quoi, les Gones ne disputeront pas la coupe d’Europe la saison prochaine. Contrairement aux Marseillais qui, s’ils ne parviennent pas à se qualifier lors du troisième tour préliminaire et lors du barrage de Ligue des Champions, joueront a minima la Ligue Europa. C’est à Nantes que le ratio est le plus mauvais, à -9 points sur cet exercice.

Classement comparatif de la Ligue 1 2022-2023 et du salaire moyen des équipes

Club Salaire moyen (en €) Classement salaire Classement L1 Différence Paris 12 201 180 1 1 = Lens 686 400 11 2 + 9 Marseille 3 360 000 2 3 – 1 Monaco 1 920 000 3 6 – 3 Lille 1 140 000 5 5 =