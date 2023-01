Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les statistiques

Selon probabilités, le PSG a 80% d’être champion de France et Angers, 93% de descendre en Ligue 2.

Après 20 journées de championnat, la course au titre bat son plein en Ligue 1. Ce week-end les trois équipes de tête ont été mises en difficulté. Le PSG, le RC Lens et l’OM n’ont obtenu respectivement qu’un seul point. De son côté, l’OL, en venant à bout d’Ajaccio (2-0), s’est donné de l’air. Alors que cette saison est indécise, le site web américain FiveThirtyEight a fait ses calculs prédictifs et selon lui, le Paris Saint Germain remportera le titre.

PSG, OM, RC Lens, le tiercé gagnant

C’est une saison comme il est rare d’en avoir depuis le rachat du PSG par QSI. En 2011, avec l’arrivée des qatariens à la tête du club parisien, le championnat de France rime rarement avec suspense. Mais cet exercice, les choses ont changé, les Rouge et Bleu sont accrochés et font face à des Marseillais revanchards, qui souhaitent reconquérir un titre qui les fuit, depuis 2010. Tandis que les Sang et Or, eux, n’ont pas la pression des deux gros du championnat et continuent de faire leur bonhomme de chemin, en espérant bien entendu créer la surprise et finir premier du championnat. Si les espoirs sont grands, FiveThirtyEight voit tout de même le PSG de nouveau vainqueur du championnat, à une probabilité de 80%. Elle n’est que de 9% pour l’OM et 8% au RC Lens, qui suivent dans ce classement.

L’OL ne verrait pas l’Europe, mais Angers la Ligue 2

Après 20 journées de championnat, l’OL ne décolle pas. Suite à un début de saison mouvementé, marqué par le départ de Peter Bosz, remplacé par Laurent Blanc, les Gones n’arrivent pas à se sortir de la crise dans laquelle ils sont empetrés et voient les supporteurs se retourner contre leur équipe. Actuels neuvième de Ligue 1, les estimations de FiveThirtyEight ne donnent pas énormément d’espoirs à Alexandre Lacazette et ses coéquipiers. Dans le bas du tableau ça sent le roussi pour le SCO Angers, car la probabilité qu’il descende est de 93%. Le ratio est de 85% pour l’AJA et

Un classement prédictif final de ce que sera la Ligue 1 2022-2023

Pour faire ses calculs, le site américain FiveThirtyEight se base sur un système où chaque équipe possède une évaluation sur le nombre de buts qu’elle devrait marquer contre une équipe moyenne ainsi qu’une évaluation défensive représentant le nombre de buts qu’elle devrait encaisser.

Le classement final de Ligue 1 selon FiveThirtyEight