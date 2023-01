Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon les bookmakers

C’est la mi-temps ou presque, en championnat de France de Ligue 1.

C’est bientôt la mi-temps en Ligue 1, cette saison 2022-2023, un peu plus tard qu’à l’ordinaire, avec un PSG déjà sacré champion d’automne… en hiver! Cet hasard du calendrier mis à part, le club de la capitale est plus que jamais le favori à sa propre succession. A la question, chez les bookmakers de France, de savoir quel club sera sacré, la cote du club de la capitale et proche de 1. Comprendre que c’est annoncé en évidence.

Le PSG champion évident et le RC Lens devant l’OM

Derrière par contre, le match est plus serré, moins pour le podium que les places à occuper. Car si tous les opérateurs y placent le RC Lens et l’OM, certains (mais pas tous), donnent l’avantage au club nordiste pour la deuxième place finale, qualificative directe, pour la Ligue des champions. Quant à la quatrième place, elle est promise au Stade Rennais, chez tous les bookmakers que nous avons consulté.

Les bookmakers n’envisagent pas une relégation du RC Strasbourg

Globalement, il y a une vraie corrélation entre le classement sportif actuel et les prédictions des traders des plateformes en ligne. A ceci près qu’à la question inverse d’identifier les formations menacées par la descente, chez les opérateurs nationaux, le RC Strasbourg se maintient, alors qu’il est en ce moment, au classement sportif, en ballotage plutôt défavorable, classé 19e (sur 20 et quatre clubs qui descendent en Ligue 2, cette saison 2022-2023).

1. Paris SG

2. RC Lens

3. Marseille

4. Stade Rennais

5. AS Monaco

6. Lille

7. Lorient

8. Lyon

9. OGC Nice

10. Reims

11. Toulouse

12. Clermont

13. FC Nantes

14. Troyes

15. Montpellier

16. RC Strasbourg

17. Brest

18. AC Ajaccio

19. Auxerre

20. Angers