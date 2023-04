Ce que sera le classement final en Ligue 1 selon les bookmakers

Alors que se profile la dernière ligne droite en Ligue 1, voilà le classement final, tel que l’imaginent les bookmakers de France.

Le PSG parviendra-t-il à conserver son titre ? L’OM et le RC Lens à se qualifier en Ligue des champions ? Les promus, l’AC Ajaccio, l’AJ Auxerre et le Toulouse FC à se maintenir ? Des questions brûlantes et bien d’autres, qui accompagnent la dernière ligne droite, en championnat de France de Ligue 1, à neuf journée du terme de la saison 2022-2023. Qu’en sera-t-il le moment venu ? Nul, évidemment ne le sait. Mais pour les bookmakers, dont c’est le métier que d’anticiper, la hiérarchie est pour partie tout du moins, déjà bien définie.

Le PSG devrait garder son titre, l’OM et le RC Lens le podium

A savoir qu’en dépit des difficultés traversées depuis la désillusion munichoise, le Paris Saint-Germain demeure un leader solide, qui devrait le rester jusqu’au terme. A la question de savoir quelle équipe sea championne, celle de Christophe Galtier conserve un indice de confiance très haut, à la cote moyenne inférieure à 1,05 contre un. Si cela paie peu, c’est que c’est hautement probable.

C’est cuit pour le SCO, ça chauffe pour l’ESTAC, l’ACA et l’AJA

L’est également la place d’Angers, de l’autre côté du tableau. Pour certains opérateurs du pays, il n’est plus possible de miser sur l’équipe qu’ils considèrent déjà comme condamnée. Même si, mathématiquement parlant, rien n’est encore terminé. Pour le reste des places d’honneurs, ou d’horreurs, l’OM devance ici le RC Lens, mais seulement chez quelques bookmakers (les autres plaçants les deux clubs dos à dos), tandis que Monaco et le Losc, accèderont à l’Europe. En bas de classement, ça sent le roussi pour l’ESTAC et les prmus ACA et AJA sachant, rappelons-le, que autre équipes descendront en Ligue 2.

Ce que sera le classement final en Ligue 1 selon les bookmakers

20. Angers

19. Troyes

18. Ajaccio

17. Auxerre

16. Strasbourg

15. Brest

14. Nantes

13. Toulouse

12. Montpellier

11. Clermont

10. Lorient

9. Lyon

8. Reims

7. Nice

6. Rennes

5. Lille

4. Monaco

3. Lens

2. Marseille

1. Paris