Ce que gagnent les clubs de la Ligue 1 du sponsoring

Entre le PSG et ses riches partenaires commerciaux, dont Nike et la Qatar Airways, et le reste du plateau de la Ligue 1, les écarts de revenus sont importants en matière de sponsoring.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a récemment publié, les rapports de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, dont le détail des revenus liés au sponsoring de la saison 2021-2022. Sans surprise, le PSG domine les débats, suivi par l’OM, deuxième. Le Losc et le RC Lens sont respectivement à la cinquième et dixième place de ce classement.

Le PSG, premier en revenus sponsoring

Au total, le PSG a gagné 377,16 millions d’euros grâce à ses sponsors. Les gains générés ont augmenté à hauteur de 29,98% d’une saison sur l’autre, puisque lors de l’exercice 2020-2021, les Rouge et Bleu avaient engendré 290,174 millions d’euros à travers leurs partenaires commerciaux. La venue de Lionel Messi à l’été 2021 est l’une des raisons pour lesquelles les Parisiens voient leurs recettes augmenter, puisque plusieurs sponsors se sont associés au Paris Saint Germain suite à l’arrivée du septuple Ballon d’Or. Les revenus du sponsoring représentent plus de la moitié des gains générés lors de la saison 2021-2022, hors marchés des transferts, soit 669,616 millions d’euros.

L’OM, le RC Lens et le Losc ont augmenté leurs revenus sponsoring

La domination du PSG est telle, que ses gains liés aux sponsors sont supérieurs à ceux des 19 autres équipes de Ligue 1 réunies, qui s’élèvent à 258,299 millions d’euros. Au total, les 20 clubs de Ligue 1 ont gagné 635,459 millions d’euros grâce à leurs partenariats, pour une moyenne de 31,772 millions d’euros. L’OM est au-dessus de celle-ci et a quasiment doublé recettes sponsoring d’une saison sur l’autre, passant de 28,972 millions d’euros à 55,35 millions d’euros. Le RC Lens et le Losc ont également augmenté leurs revenus publicitaires. Allant de 3,233 millions d’euros à 9,366 millions d’euros pour les Sang et Or. Les Lillois sont passés de 7,416 millions d’euros à 19,986 millions d’euros.

20. AC Ajaccio = 1,417 M€ (en Ligue 2)*

19. AJ Auxerre = 2,414 M€ (en Ligue 2)*

18. Toulouse FC = 4,152 M€ (en Ligue 2)*

17. Clermont = 4,168 M€

16. Troyes = 4,349 M€

15. Angers SCO = 4,902 M€

14. FC Lorient = 5,316 M€

13. Stade de Reims = 5,684 M€

12. Montpellier = 7,212 M€

11. FC Nantes = 8,692 M€

10. RC Lens = 9,366 M€

9. Stade Brestois = 11,049 M€

8. RC Strasbourg = 13,085 M€

7. Stade Rennais = 14,66 M€

6. AS Monaco = 17,608 M€

5. Losc = 19,986 M€

4. OGC Nice = 26,899 M€

3. OL = 42 M€

2. OM = 55,35 M€

1. PSG = 377,16 M€

*Les trois clubs sont passés de la Ligue 2 à la Ligue 1