OM – PSG: Pourquoi Messi n’a pas été autorisé à porter son maillot n°30 ?

Si d’ordinaire il porte le 30 dans le dos, en Coupe de France Lionel Messi l’a troqué contre le 10, face à l’OM.

Ce mercredi soir, le PSG se déplaçait au Stade Vélodrome et défiait l’OM à l’occasion des huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens ont été battus 2-1 et sont éliminés de la compétition. Ce match a tenu toutes ses promesses et a été très suivi, avec des millions de téléspectateurs devant leur écran. Lors de la rencontre, un détail n’a évidemment pas échappé aux fans de football. Les joueurs ne portaient pas leur numéro de maillot habituel, c’est le cas notamment de Lionel Messi.

Lionel Messi n’a pas joué avec le numéro 30 lors d’OM – PSG

Arrivé au PSG le 10 août 2021, Messi a choisi le numéro 30 pour jouer avec le deuxième club de sa carrière. Un numéro chargé d’histoire, puisque c’est avec celui-ci qu’il a fait ses débuts en professionnel avec le FC Barcelone. Toutefois, la Pulga a disputé la rencontre face à l’OM avec le 10 dans le dos. De son côté, Neymar, qui possède le 10 en temps normal, a hérité du numéro 11. Pour une raison simple : En Coupe de France, les titulaires doivent impérativement jouer avec des maillots dont la numérotation va de 1 à 11. Messi ne pouvait donc pas arborer le 30.

Le règlement de la Coupe de France est très strict

Et pour cause, le règlement de la doyenne des compétitions de la Fédération Française de Football est très strict. Comme l’indique l’article 7,3 de la Coupe de France : “Les clubs peuvent faire figurer 16 joueurs sur la feuille de match jusqu’au 8ème tour inclus, et 18 joueurs à compter des 32èmes de finale. Les joueurs débutant la rencontre doivent être numérotés de 1 à 11 et les remplaçants de 12 à 16 jusqu’au 8ème tour inclus, et de 12 à 18 à compter des 32èmes de finale. Lorsque les clubs décident de faire figurer 16 joueurs sur la feuille de match jusqu’au 8ème tour inclus ou 18 joueurs à compter des 32èmes de finale, la présence parmi eux d’un gardien de but remplaçant est impérative.” Les règles s’appliquent à tous les joueurs qui participent à la compétition, y compris pour le septuple Ballon d’Or.