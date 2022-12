Top 25 des affluences en Europe, cette saison 2022-23

Avec une moyenne de 62 136 spectateurs par match, l’OM a la huitième affluence la plus élevée d’Europe.

C’est l’une des questions qui préoccupent les présidents de clubs du football français. Comment faire venir du public dans les stades ? Après une première partie de saison, interrompue durant 1 mois par la Coupe du monde, seuls deux clubs français, l’OM et l’OL, font partie des 25 clubs ayant les meilleures affluences en Europe. Si le PSG n’y figure pas, il n’est pas très loin.

L’OM et l’OL parmi les 25, pas le PSG

L’affluence des spectateurs est en partie liée au nombre de places disponibles dans un stade. Avec une moyenne de 40 375 spectateurs en ce début de saison, le PSG figure à la 32ème place de ce classement. Au mieux que le club puisse faire, puisque depuis quelques semaines, le président du PSG, Nasser Al Khelaifi, multiplie les déclarations dans la presse, et fait part de sa volonté de racheter et faire agrandir le Parc des Princes. Le président du club de la capitale juge l’enceinte trop petite (49 691 places) et est actuellement en pourparlers, avec la mairie de Paris. Si les Rouge et Bleu ne figurent pas parmi les 25 meilleures affluences, c’est bien le cas de leur grand rival : l’OM. Le club phocéen est 8ème. Depuis sa rénovation, le Vélodrome dispose de 67 394 places. C’est le plus grand stade d’un club français. Après 8 rencontres à domicile, l’affluence moyenne est de 62 136 spectateurs. Autre club français à figurer dans ce top 25, l’OL. Malgré un début de saison poussif, on compte en moyenne 47 914 supporters présents en tribunes. Le club rhodanien est à la 24ème place. Là encore, l’OL profite de la capacité du Groupama Stadium, qui est de 59 186 places.

Le PSG, pas dans le top 25 mais à un meilleur taux d’occupation que l’OL

Si le PSG ne figure pas dans ce top 25, il est bel et bien devant l’OL, classé 24ème du classement, lorsque l’on prend en compte le taux de remplissage. En effet, avec une affluence moyenne de 40 375 sur 49 691 places disponibles. Le club de la capitale affiche un taux de remplissage de 81,2%. Il devance le club rhodanien et ses 80,9%. En revanche, il reste derrière l’OM, toujours extrêmement suivi lors de chaque rencontre, avec un taux de remplissage de 92,1%.

En France, l’OM mène la danse

Premier club français aux nombre de supporters présents dans son stade, premier club français au niveau du taux d’occupation, l’OM ne laisse presque rien à ses concurrents. En effet, lorsque l’on se penche sur les rencontres ayant réunies le plus de personnes dans les tribunes cette saison, le club phocéen truste encore et toujours les premières places. 7 des 10 rencontres les plus suivies au stade se sont jouées au Vélodrome. L’affluence la plus forte étant le Marseille – Ajaccio lors de la 10ème journée de championnat ; 63 312 personnes étaient présents dans les tribunes.

Le football allemand domine les débats

Connu pour son jeu offensif, la Bundesliga est également réputée pour ses beaux stades et ses superbes ambiances. Le football allemand domine assez largement les débats dans ce top 25 des meilleurs affluences de stade en Europe. Ils sont neuf clubs allemands, dont sept évoluent en Bundesliga, les deux autres à l’étage inférieur. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund sont respectivement troisième et deuxième. Ils sont devancés par le FC Barcelone, qui doit son rang à ses nombreuses places disponibles ; le Camp Nou étant en mesure d’accueillir 99 354 spectateurs, pour une moyenne de 83 194 places occupés par match. Si l’on prend en compte le taux de remplissage, le Bayern est devant avec 99,97%, suivi du Borussia Dortmund et ses 99,5%. Tandis que le FC Barcelone est à 83,7%.

Les 25 meilleures affluences du foot européen cette saison 2022 2023

25. VfB Stuttgart = 46 006

24. Olympique Lyonnais = 47 914

23. FC Cologne = 49 643

22. Einthracht Francfort = 50 025

21. Hambourg SV = 50 627

20. Arsenal = 51 544

19. Real Betis = 51 576

18. Borussia Mönchengladbach = 51 718

17. Newcastle = 52 177

16. Manchester City = 53 152$

15. Herta Berlin = 53 159

14. Liverpool = 53 268

13. Atletico de Madrid = 54 507

12. Real Madrid = 57 552

11. Schalke 04 = 61 046

10. Tottenham = 61 667

9. AS Rome = 61 794

8. Olympique de Marseille = 62 136

7. West Ham = 62 449

6. Inter Milan = 72 080

5. AC Milan = 72 656

4. Manchester United = 74 184

3. Bayern Munich = 75 007

2. Borussia Dortmund = 81 032

1. FC Barcelone = 83 194