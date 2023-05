Les maillots de la Ligue 1 2023-2024 qui ont déjà fuité

S’ils sont déjà tous produits, les maillots de la prochaine saison de Ligue 1 ne se sont pas encore dévoilés. Tout du moins officiellement…

Qui dit mois de mai, dit fin de saison de Ligue 1 et aussi début des fuites de maillots du prochain exercice 2023-2024. Certaines tuniques, du PSG, de l’OGC Nice, de l’OM ou encore de l’OL ont été révélées, avec de l’avance sur le calendrier des marques, sur les réseaux sociaux. Il convient donc de préciser que rien n’a encore été officialisé et qu’il peut toujours y avoir un changement, plus ou moins d’importance.

[EXCLU] Le maillot domicile de l’Olympique de Marseille pour la saison 23/24 pic.twitter.com/1lDQ3xiSFq — L’Intervalle (@intervallefr) May 4, 2023

L’OM change de sponsor, l’OGC Nice d’équipementier

Pour l’OM, le maillot partagé est blanc, une habitude pour le club, avec un col dont les liserés sont bleu. Seule modification notable par rapport à l’exercice actuel, outre l’équipementier Puma en couleur doré, c’est le changement de sponsor. Fini la marque Cazoo, place désormais à CMA CGM, nouveau partenaire du club phocéen. S’agissant de l’OGC Nice, le maillot extérieur serait blanc et le sponsor Ineos noir. La tunique domicile, qui est comme à l’accoutumé rouge et noir, devrait être faite de grosses bandes verticales, avec le sponsor Ineos en blanc. Un changement est notable : l’équipementier. Le club niçois devrait évoluer avec la marque Coq Sportif.

Le PSG en bleu marine à domicile, l’OL opte pour le blanc

Concernant le PSG, la tunique domicile devrait être bleu marine, avec la mythique bande hechter, de couleur rouge, qui sera sur le côté gauche, traversant ainsi l’écusson du club et le sponsor. Quant à celle que porteront les joueurs à l’extérieur, elle sera blanche, avec une grosse bande horizontale rouge et bleu traversant le sponsor Qatar Airways. Le premier devrait sortir début juin et le second, début juillet. Pour l’OL enfin, seul le maillot domicile a fuité, il est de couleur blanche. L’équipementier Adidas, ainsi que ses trois bandes de l’équipementier présentes sur les épaules devraient être dorées. À l’image du Paris Saint Germain, une bande verticale, rouge et bleu, traversera le logo du club rhodanien ainsi que son sponsor.

[EXCLU LA SOURCE] J’ai l’immense plaisir en ce soir de classico, de vous présenter le futur maillot domicile du Paris Saint-Germain 2023/2024 ! Un maillot tres inspiré des années 2000 du PSG, version Ronaldinho ! Merci à @gfaivre_ pour l’illustration ❤️💙 pic.twitter.com/lzjNvfaDrH — La Source Parisienne (@lasource75006) October 16, 2022

🚨INFO LA SOURCE / J’ai le plaisir de vous faire découvrir la version définitive du maillot PSG extérieur de la saison prochaine 2023/2024. Retour du blanc sur notre maillot extérieur, très élégant et très pur. Merci à @parisientimes pour l’illustration de qualité. Vous aimez !? pic.twitter.com/bQ7XMJlIgY — La Source Parisienne (@lasource75006) April 26, 2023