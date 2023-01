Quels sont les sponsors maillots les plus riches en Ligue 1 ?

Les sponsors majeurs sur les maillots des clubs de la Ligue 1 n’ont pas tous la même dimension, ni surface financière.

Un poids-lourds, un vrai, de l’industrie mondiale. Tel est CMA CGM, l’armateur français, futur sponsor majeur de l’OM, si l’on se fie au chiffre d’affaire visé pour cette année 2022, par la compagnie sis à Marseille, mais à la dimension internationale. Il serait proche de 75 milliards d’euros et parmi tous les commanditaires premium à l’avant sur les maillots de la Ligue 1, il n’en est que deux qui pèsent plus sur la balance : le groupe INEOS de l’OGC Nice et Auchan, associé au RC Lens.

L’OM va remplacer Cazoo par un poids-lourds économique et un partenaire local

Ne peut-on pas en dire autant du groupe Cazoo, qui occupe présentement l’espace, sur les tuniques phocéennes mais aussi celle du LOSC. L’on sait, qu’en grande difficulté financière, le spécialiste des voitures reconditionnées va se retirer du marché français et donc arrêter ses partenariats prématurément. Nous avons répertorié ci-dessous, l’ensemble des marques associées aux clubs de l’élite du foot français et les avons classés en fonction du chiffre d’affaire ; pour majorité déclaré au dernier bilan de l’année 2021.

Les compagnies aériennes associées au PSG et à l’OL paient le plus cher leur sponsoring

Tous ne sont pas d’une puissance financière et/ou commerciale égalitaires et en même temps, tous ne paient pas aussi cher l’espace sur les maillots ; ce sont les deux compagnies aériennes, la Qatar Airways au PSG, surtout, et Emirates avec l’OL, qui ont les contrats les plus conséquents, à respectivement 65 M€ et 22 M€ annuels. Comprendre que le seul deal du Paris Saint-Germain.

Deux sponsors différents sur les maillots du SCO et du SB29

Pour quelques spécificités, deux clubs, que sont Angers SCO et le Stade Brestois, ont des commanditaires différents, selon s’ils jouent à domicile ou à l’extérieur. Et nous n’avons, par ailleurs, rien trouvé d’autre qu’un CA donné à 71 600 euros, en 2021, pour le groupe LMM (Laboratoire Méditerranéen de Microbiologie) qui affiche son logo sur les tenus de l’AC Ajaccio. Pour une société de dix ans d’âge, ça fait peu pour s’afficher avec une formation de la Ligue 1.

Le chiffre d’affaire des sponsors sur les maillots de la Ligue 1

INEOS (OGC Nice) = 82 milliards en 2021

Auchan (RC Lens) = 81,2 milliards d’euros en 2021

Crédit Mutuel (Clermont Foot) = 19,8 milliards en 2021

Qatar Airways (PSG) = 14 milliards dollars 2021

Emirates (OL) = 9,7 milliards dollars 2021

Le Gaulois (SCO Angers) = 4,4 milliards d’euros (groupe LDC : Le Gaulois, Maître Coq, Loué, Marie…)

Synergie (FC Nantes) = 2,69 milliards 2021 (record)

Actual (SCO Angers) = 1,3 milliards en 2021

Es (RC Strasbourg) = 951 M€ en 2021

Samsic (Stade Rennais) = 850 M€

Cazoo (OM, LOSC) = 665 millions de Livres (790 millions d’euros) 2021

eToro (As Monaco) = 605 M$ en 2020

Hexaom (Stade de Reims) = 289,2 M€ en 2021

Winamax (RC Strasbourg) = 281 M€ en 2020

LP Promotion (Toulouse FC) = 261 M€ en 2021

Partouche (Montpellier HSC) = 255,7 M€

Queguiner Materiaux (Stade Brestois) = 213 M€

Acadomia (AJ Auxerre) = 100 M€ en 2021

Laiterie Malo (Stade Brestois) = 98 M€

Jean Floc’h (FC Lorient) = 91,2 M€ en 2021

Laboratoire Méditerranéen de Microbiologie LMM (AC Ajaccio) = NC (71 600€)