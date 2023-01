Classement des clubs les plus dépensiers en L1 sur 10 ans de mercato d’hiver

Sur le mercato de l’hiver tous les clubs de Ligue 1 ne jouent pas sur le même terrain

Un peu plus de 650 millions d’euros au cumul, pour une moyenne de 33 millions d’euros, équivalente à celle du Losc : voilà ce qu’ont dépensé les vingt clubs de la Ligue 1, sur le mercato de l’hiver, au cours des dix dernières saisons. Le club nordiste est sixième d’un classement, est-il notable de le souligner, dominé une fois n’est pas coutume par l’AS Monaco. Et non le PSG, toutefois non loin.

L’ASM devant le PSG et le Losc dans la moyenne

C’est que l’ASM a investi, au cours de l’exercice 2019-20, soixante millions d’euros sur le seul mois de janvier, pour s’attacher les services de Tchouaméni (18 M€) et de Fofana (15 M€). Peut-on ici parler de bonnes pioches. Comme l’ont été Guimaraes avec l’OL ou Dimitri Payet pour l’OM, l’une des premières recrues de l’ère McCourt et à ce jour encore, la plus chère, à 29,7 millions d’euros. Mais toutes les recrues de l’hiver n’ont pas eu la même réussite. L’on pense au PSG, moins peut-être en ce qui concerne Paredes ou Draxler, que Gonçalo Guedes, qui n’aura porté qu’en treize occasions le maillot parisien. A 30 millions d’euros son transfert, ça fait chère la prestation de l’ailier portugais.

Le RC Lens gagne en appétit, ce mercato de l’hiver est sont plus dépensier

Remarquons sinon que le RC Lens a quasiment plus investi sur ce seul début d’année 2023 (Le Cardinal et Thomasson pour un total de 6,2 M€), que sur les dix derniers mercato de l’hiver réunis, tandis qu’en bas de tableau, l’AJ Auxerre, Clermont et l’AC Ajaccio ont leur compteur vierge. Les calculs ci-dessous sont ceux

1 Monaco = 186,7 millions d’euros

2 PSG = 171 millions d’euros

3 OL = 86,6 millions d’euros

4 OM = 55 millions d’euros

5 Rennes = 42,2 millions d’euros

6 Lille = 34,6 millions d’euros

7 Reims = 19,1 millions d’euros

8 Toulouse = 16,1 millions d’euros

9 Nice = 13 millions d’euros

10 RC Lens = 10,7 millions d’euros

11 Lorient = 10,3 millions d’euros

12 Montpellier = 8,5 millions d’euros

13 Nantes = 6 millions d’euros

14 Strasbourg = 4,2 millions d’euros

15 Troyes = 4 millions d’euros

16 Angers = 550 000 euros

17 Brest = 200 000 euros

18 Auxerre = 0 euro

19 Ajaccio = 0 euro

20 Clermont = 0 euro